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Лига чемпионов
31 марта 2023, 00:55 | Обновлено 31 марта 2023, 01:16
474
0

Определены полуфиналисты ЛЧ. Челси вырвал победу у Лиона по пенальти

В полуфиналах сыграют: «Челси» и «Барселона», «Вольфсбург» и «Арсенал»

31 марта 2023, 00:55 | Обновлено 31 марта 2023, 01:16
474
0
Определены полуфиналисты ЛЧ. Челси вырвал победу у Лиона по пенальти
УЕФА

30 марта были сыграны заключительные ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов среди женщин.

Немецкий «Вольфсбург» и английский «Челси» вышли в полуфинал турнира.

«Челси» в драматическом четвертьфинальном противостоянии против «Лиона» сначала спас игру в компенсированное время второго овертайма, на 120+8 минуте, а затем вырвал победу по пенальти.

В полуфиналах сыграют: «Челси» против «Барселоны», «Вольфсбург» против «Арсенала».

Полуфинальные матчи будут сыграны 22/23 и 29/30 апреля, а финал назначен на 3 июня в нидерландском Эйндховене.

Лига чемпионов среди женщин

1/4 финала, ответные матчи

29 марта

  • 19:45. Барселона (Испания) – Рома (Италия) – 5:1 (первый матч – 1:0)
  • 22:00. Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 2:0 (первый матч – 0:1)

30 марта

  • 19:45. Вольфсбург (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 (первый матч – 1:0)
  • 22:00. Челси (Англия) – Лион (Франция) – 1:2, пен. 4:3 (первый матч – 1:0)

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Источник Sport.ua
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