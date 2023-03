Определены полуфиналисты ЛЧ. Челси вырвал победу у Лиона по пенальти

30 марта были сыграны заключительные ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов среди женщин.

Немецкий «Вольфсбург» и английский «Челси» вышли в полуфинал турнира.

«Челси» в драматическом четвертьфинальном противостоянии против «Лиона» сначала спас игру в компенсированное время второго овертайма, на 120+8 минуте, а затем вырвал победу по пенальти.

В полуфиналах сыграют: «Челси» против «Барселоны», «Вольфсбург» против «Арсенала».

Полуфинальные матчи будут сыграны 22/23 и 29/30 апреля, а финал назначен на 3 июня в нидерландском Эйндховене.

Лига чемпионов среди женщин

1/4 финала, ответные матчи

29 марта

30 марта

Сетка турнира

⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰ 🟢 Wolfsburg advance to the semi-finals after seeing off Paris. #UWCL // @VfL_Frauen

⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰



🤯 Absolute scenes at the Bridge as Chelsea go through on penalties 🤯#UWCL