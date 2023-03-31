Определены полуфиналисты ЛЧ. Челси вырвал победу у Лиона по пенальти
В полуфиналах сыграют: «Челси» и «Барселона», «Вольфсбург» и «Арсенал»
30 марта были сыграны заключительные ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов среди женщин.
Немецкий «Вольфсбург» и английский «Челси» вышли в полуфинал турнира.
«Челси» в драматическом четвертьфинальном противостоянии против «Лиона» сначала спас игру в компенсированное время второго овертайма, на 120+8 минуте, а затем вырвал победу по пенальти.
В полуфиналах сыграют: «Челси» против «Барселоны», «Вольфсбург» против «Арсенала».
Полуфинальные матчи будут сыграны 22/23 и 29/30 апреля, а финал назначен на 3 июня в нидерландском Эйндховене.
Лига чемпионов среди женщин
1/4 финала, ответные матчи
29 марта
- 19:45. Барселона (Испания) – Рома (Италия) – 5:1 (первый матч – 1:0)
- 22:00. Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 2:0 (первый матч – 0:1)
30 марта
- 19:45. Вольфсбург (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 (первый матч – 1:0)
- 22:00. Челси (Англия) – Лион (Франция) – 1:2, пен. 4:3 (первый матч – 1:0)
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⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 30, 2023
🟢 Wolfsburg advance to the semi-finals after seeing off Paris. #UWCL // @VfL_Frauen
⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 30, 2023
🤯 Absolute scenes at the Bridge as Chelsea go through on penalties 🤯#UWCL
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