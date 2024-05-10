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  4. Олимпиакос повторил результат Панатинаикоса 54-летней давности
Лига конференций
10 мая 2024, 08:02 | Обновлено 10 мая 2024, 08:09
793
0

Олимпиакос повторил результат Панатинаикоса 54-летней давности

Клуб из Пирей сыграет в финале Лиги конференций

10 мая 2024, 08:02 | Обновлено 10 мая 2024, 08:09
793
0
Олимпиакос повторил результат Панатинаикоса 54-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между греческим «Олимпиакосом» и английской «Астон Виллой».

Победа со счетом 2:0 вывела греков в финал турнира.

«Олимпиакос» впервые в истории клуба вышел в финал евротурнира, где сыграет с «Фиорентиной».

Единственный раз до этого команда из Греции доходила до финала еврокубка – в сезоне-1970/1971 «Панатинаикос» в решающем матче Кубка европейских чемпионов проиграл «Аяксу» (0:2).

Напомним, ранее «Олимпиакос» в финале Юношеской лиги УЕФА обыграл «Милан» со счетом 3:0 и впервые стал обладателем еврокубкового трофея – первого в истории для греческим клубов.

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Лига конференций Олимпиакос Пирей Панатинаикос
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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