Олимпиакос повторил результат Панатинаикоса 54-летней давности
Клуб из Пирей сыграет в финале Лиги конференций
В четверг, 9 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между греческим «Олимпиакосом» и английской «Астон Виллой».
Победа со счетом 2:0 вывела греков в финал турнира.
«Олимпиакос» впервые в истории клуба вышел в финал евротурнира, где сыграет с «Фиорентиной».
Единственный раз до этого команда из Греции доходила до финала еврокубка – в сезоне-1970/1971 «Панатинаикос» в решающем матче Кубка европейских чемпионов проиграл «Аяксу» (0:2).
Напомним, ранее «Олимпиакос» в финале Юношеской лиги УЕФА обыграл «Милан» со счетом 3:0 и впервые стал обладателем еврокубкового трофея – первого в истории для греческим клубов.
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