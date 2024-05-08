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  4. Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 10:02 |
150
1

Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Металлист 1925

Поединок пройдет 12 мая в Одессе

08 мая 2024, 10:02 |
150
1
Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Металлист 1925
УПЛ

В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Черноморец» Одесса и харьковский «Металлист 1925».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Матч начнется – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Одесский «Черноморец» в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место, имея в активе 29 очков. У «Металлиста 1925» 15-я позиция и 22 набранных пункта.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Черноморец» – «Металлист 1925» проводит УПЛ ТВ.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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alex belogubko
ГРИ сдаст игру М1925 --бабки нужны
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