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Испания
10 мая 2024, 08:24 | Обновлено 10 мая 2024, 08:54
395
0

Журналист: будущее Модрича и Крооса в Реале решится в ближайшие дни

Анчелотти хочет, чтобы ветераны остались в команде

10 мая 2024, 08:24 | Обновлено 10 мая 2024, 08:54
395
0
Журналист: будущее Модрича и Крооса в Реале решится в ближайшие дни
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Тони Кроос

Будущее полузащитников «Реала» Луки Модрича и Тони Крооса в мадридском клубе решится в ближайшие дни.

Как сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас в соцсетях, президент «Реала» Флорентино Перес проведёт встречу с футболистами. Отмечается, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти хочет, чтобы Модрич и Кроос остались.

Напомним, 8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:1). Благодаря этой победе (4:3 по сумме двух матчей) мадридцы вышли в финал турнира.

Таким образом, «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале этого сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Лука Модрич Тони Кроос Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги продление контракта Флорентино Перес
Юрій Вишневський Источник: Sportskeeda
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