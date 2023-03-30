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  4. ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
Англия
30 марта 2023, 05:28 |
709
1

ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли

Украинец заинтересован в переходе Райса к «канонирам»

30 марта 2023, 05:28 |
709
1
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Деклан Райс

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко после матча против команды Англии во 2-м туре отборочного этапа квалификации Евро-2024 в группе С проявил свои способности скаута.

В конце поединка Александр поблагодарил рукопожатиям полузащитника «трех львов» Деклана Райса за игру и обнял его. Райс сейчас выступает в «Вест Хэме», однако ходят слухи о том, что он может перейти в «Арсенал».

В объектив камер попали слова Зинченко, адресованные Райсу:

«Ты присоединяешься, да?».

Райс с улыбкой кивнул.

Эта ситуация понравилась болельщикам «канониров». В Twitter появились комментарии «Агент Зинченко», а также «Скаутинговая система «Арсенала» – это игроки», «Работа этого человека никогда не заканчивается: левый защитник, атакующий полузащитник, главный болельщик и координатор найма» и другие.

Отметим, что поединок на «Уэмбли» между сборными Англии и Украины завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

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Источник Sport.ua
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luceorius
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