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Англия
14 марта 2023, 15:16 | Обновлено 14 марта 2023, 15:29
1327
0

В одноклубники Зинченко. Арсенал может подписать звездного хавбека Вест Хэм

«Канонирам» интересен Деклан Райс

14 марта 2023, 15:16 | Обновлено 14 марта 2023, 15:29
1327
0
В одноклубники Зинченко. Арсенал может подписать звездного хавбека Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Будущим летом полузащитник сборной Англии Деклан Райс с большой долей вероятности покинет лондонский «Вест Хэма».

24-летний хавбек разочарован отсутствием прогресс у «молотобойцев» и хочет играть в команде топ-уровня. Наиболее возможным вариантом продолжения карьеры Райса называеся лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинский защитник Александр Зинченко.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до лета 2024 года.

«Арсенал» является единоличным лидером чемпионата Англии, имея 66 очков.

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Источник The Guardian
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