Англия14 марта 2023, 15:16 | Обновлено 14 марта 2023, 15:29
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В одноклубники Зинченко. Арсенал может подписать звездного хавбека Вест Хэм
«Канонирам» интересен Деклан Райс
14 марта 2023, 15:16 | Обновлено 14 марта 2023, 15:29
1327
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Будущим летом полузащитник сборной Англии Деклан Райс с большой долей вероятности покинет лондонский «Вест Хэма».
24-летний хавбек разочарован отсутствием прогресс у «молотобойцев» и хочет играть в команде топ-уровня. Наиболее возможным вариантом продолжения карьеры Райса называеся лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинский защитник Александр Зинченко.
Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до лета 2024 года.
«Арсенал» является единоличным лидером чемпионата Англии, имея 66 очков.
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