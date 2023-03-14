В одноклубники Зинченко. Арсенал может подписать звездного хавбека Вест Хэм

Будущим летом полузащитник сборной Англии Деклан Райс с большой долей вероятности покинет лондонский «Вест Хэма».

24-летний хавбек разочарован отсутствием прогресс у «молотобойцев» и хочет играть в команде топ-уровня. Наиболее возможным вариантом продолжения карьеры Райса называеся лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинский защитник Александр Зинченко.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до лета 2024 года.

«Арсенал» является единоличным лидером чемпионата Англии, имея 66 очков.