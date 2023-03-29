Чемпионат Европы29 марта 2023, 03:43 | Обновлено 29 марта 2023, 04:09
28
0
Уэльс – Латвия – 1:0. Как забил Киффер Мур. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации Евро-2024
29 марта 2023, 03:43 | Обновлено 29 марта 2023, 04:09
28
0
28 марта состоялся матч 2-го тура квалификации Евро-2024.
Сборная Уэльса дома минимально победила команду Латвии (1:0). Единственный мяч забил Киффер Мур на 41-й минуте.
Квалификация Евро-2024
Группа D. 2-й тур, 28 марта
Уэльс – Латвия – 1:0
Гол: Киффер Мур, 41.
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Уэльс).
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