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Евро
Уэльс
28.03.2023 21:45 – FT 1 : 0
Латвия
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29 марта 2023, 03:43 | Обновлено 29 марта 2023, 04:09
28
0

Уэльс – Латвия – 1:0. Как забил Киффер Мур. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации Евро-2024

29 марта 2023, 03:43 | Обновлено 29 марта 2023, 04:09
28
0
Уэльс – Латвия – 1:0. Как забил Киффер Мур. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 марта состоялся матч 2-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Уэльса дома минимально победила команду Латвии (1:0). Единственный мяч забил Киффер Мур на 41-й минуте.

Квалификация Евро-2024

Группа D. 2-й тур, 28 марта

Уэльс – Латвия – 1:0

Гол: Киффер Мур, 41.

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Уэльс).
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Евро-2024 сборная Уэльса по футболу сборная Латвии по футболу видео голов и обзор Киффер Мур
Источник Sport.ua
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