Дубль Ковачича в ворота Турции, Уэльс минимально обыграл Латвию

Во вторник, 28 марта, состоялись два матча отборочного этапа Евро-2024 в группе D.

Сборная Хорватии в гостях разобралась с командой Турции. Счет матча – 2:0. Дубль оформил игрок лондонского «Челси» Матео Ковачич.

В параллельном поединке Уэльс минимально выиграл у Латвии. Единственный мяч забил Киффер Мур на 41-й минуте.

Сейчас 1-е место в квартете D занимает Хорватия. У команды 4 очка после 2 игр. Столько же пунктов и у Уэльса, однако разница забитых и пропущенных голов лучше у «шашечных». Тройку замыкает Турция с 3 очками, а Армения и Латвия делят последние два места.

Квалификация Евро-2024. Группа D. 28 марта

Турция – Хорватия – 0:2

Голы: Ковачич, 20, 45+4

Уэльс – Латвия – 1:0

Гол: Мур, 41

SGÔR TERFYNOL | 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1-0 🇱🇻



Kieffer Moore's header late in the first half secures three more points for Cymru ✅#CYMLAT | #TogetherStronger pic.twitter.com/H3hDsgaD9b