Звезда молодежной сборной Франции может сменить сборную

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки может стать игроком сборной Италии, сообщает Football Italia.

Федерация футбола Италии ведет переговоры с коллегами из Франции. Игрок имеет право выступать за «скуадра адзуру» благодаря итальянским корням по отцовской линии. Райан успел провести 20 матчей за молодежную сборную Франции, забил 12 голов.

В текущем сезоне Райан Шерки провел 11 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

«Ливерпуль» и «Байер» заинтересованы в подписании Райана Шерки.