Звезда молодежной сборной Франции может сменить сборную
Райан Шерки может стать игроком сборной Италии
Полузащитник «Лиона» Райан Шерки может стать игроком сборной Италии, сообщает Football Italia.
Федерация футбола Италии ведет переговоры с коллегами из Франции. Игрок имеет право выступать за «скуадра адзуру» благодаря итальянским корням по отцовской линии. Райан успел провести 20 матчей за молодежную сборную Франции, забил 12 голов.
В текущем сезоне Райан Шерки провел 11 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
«Ливерпуль» и «Байер» заинтересованы в подписании Райана Шерки.
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