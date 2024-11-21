Александра Олейникова – Нина Стоянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 308) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили).

В 1/8 финала украинка сыграет против Нины Стоянович (Сербия, WTA 432). Поединок состоится 2-м запуском на центральном корте после игры Жанжан – Карле. Ориентировочное время начала игры – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против шестой сеяной Дарьи Семенистой (Латвия, WTA 121).

Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом поединка...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА