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  4. Александра Олейникова – Нина Стоянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 ноября 2024, 04:59 |
29
0

Александра Олейникова – Нина Стоянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Колине

21 ноября 2024, 04:59 |
29
0
Александра Олейникова – Нина Стоянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

21 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 308) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили).

В 1/8 финала украинка сыграет против Нины Стоянович (Сербия, WTA 432). Поединок состоится 2-м запуском на центральном корте после игры Жанжан – Карле. Ориентировочное время начала игры – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против шестой сеяной Дарьи Семенистой (Латвия, WTA 121).

Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом поединка...

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Александра Олейникова Нина Стоянович смотреть онлайн WTA Колина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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