Александра Олейникова – Нина Стоянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Колине
21 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 308) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили).
В 1/8 финала украинка сыграет против Нины Стоянович (Сербия, WTA 432). Поединок состоится 2-м запуском на центральном корте после игры Жанжан – Карле. Ориентировочное время начала игры – 18:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против шестой сеяной Дарьи Семенистой (Латвия, WTA 121).
Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом поединка...
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