Кулеба поспорил об исходе матча с британским коллегой на бутылку вина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли договорились о пари.

На конку стоил бутылка вина, а предметом спора является результат матчf квалификации Евро-2024 между Англией и Украиной.

Кулеба предложил пари, а Клеверли ответил: «Согласен, друг. Пусть победит сильнейшая команда!»

Кулеба передаст коллеге бутылку украинского вина, если победит Англия. Если же выиграет Украина, то Клеверли должен отправить украинскому министру бутылку английского вина.