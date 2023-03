Кулеба поспорил об исходе матча с британским коллегой на бутылку вина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли договорились о пари.

На конку стоил бутылка вина, а предметом спора является результат матчf квалификации Евро-2024 между Англией и Украиной.

Кулеба предложил пари, а Клеверли ответил: «Согласен, друг. Пусть победит сильнейшая команда!»

Кулеба передаст коллеге бутылку украинского вина, если победит Англия. Если же выиграет Украина, то Клеверли должен отправить украинскому министру бутылку английского вина.

Memories from the last time England and Ukraine came together for football.



You'll be cheering for England again right, @DmytroKuleba?



Best of luck @England and @uafukraine today 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/4CwEsGkDFD