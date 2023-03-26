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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 20:23 | Обновлено 26 марта 2023, 20:33
945
0

Кулеба поспорил об исходе матча с британским коллегой на бутылку вина

Предметом спора является результат матчу между Англией и Украиной

26 марта 2023, 20:23 | Обновлено 26 марта 2023, 20:33
945
0
Кулеба поспорил об исходе матча с британским коллегой на бутылку вина
Getty Images/Global Images Ukraine

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли договорились о пари.

На конку стоил бутылка вина, а предметом спора является результат матчf квалификации Евро-2024 между Англией и Украиной.

Кулеба предложил пари, а Клеверли ответил: «Согласен, друг. Пусть победит сильнейшая команда!»

Кулеба передаст коллеге бутылку украинского вина, если победит Англия. Если же выиграет Украина, то Клеверли должен отправить украинскому министру бутылку английского вина.

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Источник Sport.ua
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