Женская Лига чемпионов. Бавария обыграла Арсенал, Барселона победила Рому

21 марта были сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов среди женщин.

Бавария дома обыграла Арсенал (1:0), а Барселона на выезде победила Рому (1:0).

22 марта будут сыграны оставшиеся поединки: Лион против Челси, ПСЖ против Вольфсбурга.

Ответные встречи пройдут через неделю.

Лига чемпионов среди женщин. 1/4 финала

Первые матчи. 22 марта

Первые матчи. 23 марта

Сетка плей-офф

⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰



Bayern claim a first-leg victory over the Gunners thanks to Lea Schüller's header in the first half 🔴⚪#UWCL