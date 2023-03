ВИДЕО. Де Дзерби с Брайтоном уничтожил команду из 4-й лиги в Кубке Англии

В воскресенье, 19 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии по футболу между клубами «Брайтон» и «Гримсби». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «чаек».

Если подопечные Де Дзерби выступают в АПЛ, то «Гримсби» – во второй лиге Англии (4-я по силе лига). Преимущество «Брайтона» было велико, что команда и доказала, разгромив гостей.

В этом поединке дублем отметился 18-летний Эван Фергюсон. Также голы забивали Дениз Ундав, Соломон Марч и Каору Митома.

В полуфинале Кубка Англии «Брайтон» сыграет с победителем матча «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм».

Кубок Англии по футболу. 1/4 финала

Брайтон – Гримсби – 5:0

Голы: Ундав, 6, Фергюсон, 51, 70, Марч, 82, Митома, 90

ГОЛ! 1:0 Ундав, 6 мин.

ГОЛ! 2:0 Фергюсон, 51 мин.

That is sublime.



Rising star, @Evan_Ferguson9, showcases his talent once again ⭐️#EmiratesFACup pic.twitter.com/VE7ajpvthA — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 19, 2023

ГОЛ! 3:0 Фергюсон, 70 мин.

It's that man again 🔥@Evan_Ferguson9 knows where the net is 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/PjyIG4EWbE — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 19, 2023

ГОЛ! 4:0 Марч, 82 мин.

Who doesn't love a diving header!? 🤩@OfficialBHAFC are having fun with it 🤪#EmiratesFACup pic.twitter.com/kDYDrWodB4 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 19, 2023

ГОЛ! 5:0 Митома, 90 мин.

Getting in on the act 🪄@kaoru_mitoma manages to grab one 🇯🇵#EmiratesFACup pic.twitter.com/ut2bcda1aO — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 19, 2023