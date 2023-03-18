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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 14:40 |
476
0

Динамо – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор центрального матча 18-го тура УПЛ

18 марта 2023, 14:40 |
476
0
Динамо – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

Сегодня, 18 марта «Динамо» Киев в матче 18-го тура УПЛ принимает «Зарю». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Составы команд:

«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Гармаш, Лонвейк, Кабаев, Царенко, Ванат

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Снурницин, Бражко, Дришлюк, Бутко, Мишнев, Антюх, Русин, Герреро

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник Sport.ua
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