Динамо – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, 18 марта «Динамо» Киев в матче 18-го тура УПЛ принимает «Зарю». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Составы команд:

«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Гармаш, Лонвейк, Кабаев, Царенко, Ванат

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Снурницин, Бражко, Дришлюк, Бутко, Мишнев, Антюх, Русин, Герреро

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: