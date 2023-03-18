Украина. Премьер лига18 марта 2023, 14:40 |
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Динамо – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обзор центрального матча 18-го тура УПЛ
18 марта 2023, 14:40 |
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Сегодня, 18 марта «Динамо» Киев в матче 18-го тура УПЛ принимает «Зарю». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Составы команд:
«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Гармаш, Лонвейк, Кабаев, Царенко, Ванат
«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Снурницин, Бражко, Дришлюк, Бутко, Мишнев, Антюх, Русин, Герреро
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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