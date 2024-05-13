Срна рассказал, отпустит ли Шахтер Пушича в Фейеноорд

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил работу наставника Марино Пушича, который пришел в команду по ходу сезона и выиграл чемпионский титул УПЛ.

«Оценка Пушичу? 10 из 10. Мы нашли своего тренера, который играет в наш футбол. Он дал игрокам уверенность, дал эмоции, но теперь еще хотим Кубок Украины, чтобы было два титула».

«Интерес Фейеноорда» к Пушичу – правда. Но я уверен, что Марино останется с нами. Он с нами», – сказал Срна.

Ранее в клубе подтвердили не только интерес «Фейеноорда», но и желание наставника Арне Слота, который должен возглавить «Ливерпуль», снова работать с Пушичем.