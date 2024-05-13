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  4. Срна рассказал, отпустит ли Шахтер Пушича в Фейеноорд
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 14:28 | Обновлено 13 мая 2024, 14:54
1026
4

Срна рассказал, отпустит ли Шахтер Пушича в Фейеноорд

В клубе уверены, что наставник останется в команде

13 мая 2024, 14:28 | Обновлено 13 мая 2024, 14:54
1026
4
Срна рассказал, отпустит ли Шахтер Пушича в Фейеноорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил работу наставника Марино Пушича, который пришел в команду по ходу сезона и выиграл чемпионский титул УПЛ.

«Оценка Пушичу? 10 из 10. Мы нашли своего тренера, который играет в наш футбол. Он дал игрокам уверенность, дал эмоции, но теперь еще хотим Кубок Украины, чтобы было два титула».

«Интерес Фейеноорда» к Пушичу – правда. Но я уверен, что Марино останется с нами. Он с нами», – сказал Срна.

Ранее в клубе подтвердили не только интерес «Фейеноорда», но и желание наставника Арне Слота, который должен возглавить «Ливерпуль», снова работать с Пушичем.

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Шахтер Донецк Дарио Срна Марино Пушич Фейеноорд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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