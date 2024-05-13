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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Лунин провел фантастический сезон, но Куртуа – лучший в мире»
Испания
13 мая 2024, 14:15 |
1671
1

АНЧЕЛОТТИ: «Лунин провел фантастический сезон, но Куртуа – лучший в мире»

Наставник «Реала» высказался о вратарском вопросе в команде

13 мая 2024, 14:15 |
1671
1
АНЧЕЛОТТИ: «Лунин провел фантастический сезон, но Куртуа – лучший в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Во вторник, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о вратарях команды.

«Вратарские дебаты? Андрей Лунин провел фантастический сезон, он нам очень помог, я должен это учитывать. Но у нас тоже есть Тибо Куртуа – он лучший вратарь в мире, когда находится в своей лучшей форме. У нас также есть и Кепа, которому мы планируем также дать поиграть.

Куртуа и Милитао сейчас нужно игровое время, и я решу, кто сыграет в финале Лиги чемпионов за неделю до матча», – сказал Анчелотти.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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potemkin78
там Де Хеа свободен, можно его на Кепу поменять
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