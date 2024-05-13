Украина. Премьер лига13 мая 2024, 15:03 | Обновлено 13 мая 2024, 16:07
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Матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу Кривбасс – Полесье прерван
В Кривом Роге объявлена воздушная тревога
13 мая 2024, 15:03 | Обновлено 13 мая 2024, 16:07
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13 мая проходит матч 28-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Кривбасс» и «Полесье».
Матч на 81-й минуте прерван. В Кривом Роге была объявлена воздушная тревога.
Поединок начался еще вчера, 12 мая, но не был доигран из-за воздушной тревоги и перенесен на сегодня.
«Полесье» побеждает в матче 1:0 благодаря голу Вячеслава Танковского.
Матч будет возобновлен в 15:45.
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