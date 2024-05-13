Матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу Кривбасс – Полесье прерван

13 мая проходит матч 28-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Кривбасс» и «Полесье».

Матч на 81-й минуте прерван. В Кривом Роге была объявлена воздушная тревога.

Поединок начался еще вчера, 12 мая, но не был доигран из-за воздушной тревоги и перенесен на сегодня.

«Полесье» побеждает в матче 1:0 благодаря голу Вячеслава Танковского.

Матч будет возобновлен в 15:45.