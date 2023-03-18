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18.03.2023 14:00 – FT 0 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 15:59 | Обновлено 18 марта 2023, 17:00
3652
94

Необходимый минимум. Заря в Киеве вырвала победу у Динамо

Луганчане второй раз в сезоне обыграли киевлян

18 марта 2023, 15:59 | Обновлено 18 марта 2023, 17:00
3652
94
Необходимый минимум. Заря в Киеве вырвала победу у Динамо
ФК Заря

В центральном матче 18 тура Украинской Премьер-лиги встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря». «Бело-синие» подошли к противостоянию с существенными кадровыми потерями: из-за дисквалификаций своим партнерам не могли помочь лучший бомбардир команды Буяльский и Караваев. На позиции правого защитника вышел Тымчик, а в центре поля компанию Сидорчуку составили Лонвейк и Гармаш. Вместе с тем, тренерский штаб «Динамо» продолжает искать замену Виктору Цыганкову. На позиции правого вингера уже пробовались Назар Волошин и Бенито, теперь же с первых минут там действовал Царенко.

У «Зари» в составе отсутствовал Булеца, который принадлежит «Динамо» и не мог играть по условиям аренды. Зато этот запрет не коснулся Бражко: арендованный защитник киевского клуба вышел в основе луганчан. Интересно, что Бражко забил один из голов в ворота киевлян в матче первого круга, когда «Заря» одержала победу со счетом 3:2.

В первом тайме на поле шла вялая игра. Ее наглядно характеризует статистика. Первый удар по воротам (и единственный до перерыва) был нанесен Антюхом на 42-й (!) минуте встречи. В остальное время хозяева поля больше владели мячом, но ничего не могли поделать с компактно выстроенной обороной соперников. Луганчане сделали ставку на контратакующую игру, но также не угрожали воротам оппонентов.

На левом фланге «Динамо» старался вести партнеров за собой экс-полузащитник «Зари» Кабаев, несколько раз пытался обострить игру Гармаш. У «Зари» активными действиями выделялся все тот же Антюх. Но, как уже было сказано, первая половина встречи прошла без острых моментов у ворот.

Начало второго тайма команды начали активно. Сидорчук из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой, Антюх нанес первый удар в створ ворот. На душе становилось легче после пресной игры во время первой 45-минутки. А вот и первый голевой момент: Русин бил из хорошей позиции, но не переиграл Нещерета. Тренерский штаб «Динамо» попытался освежить атакующую линию своей команды, сделав тройную замену: на поле вышли Волошин, Шепелев и Пэррис. Тем временем «Заря» создала еще одну голевую возможность, когда Антюх с острого угла не попал в ворота.

Правда, затем команды снова снизили обороты. Киевляне проявляли стремление вырвать победу, но удалось это сделать «черно-белым». Хлань, заменивший активного Антюха, с правого фланга прострелил в штрафную. Киевляне вполне могли выбить мяч, но этого не сделали: снаряд долетел до Герреро, который пробил в противоход голкиперу. Для панамца этот гол стал дебютным в нашем чемпионате, а до этого он сделал три результативные передачи. Попытки киевлян спасти встречу успехом не увенчались.

Это поражение оставило «Динамо» на четвертом месте, но очковой отрыв от конкурентов увеличился. В следующем туре киевляне на выезде сыграют со «Львовом», а «Заря» проведдет домашний поединок против «Руха».

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Динамо» – «Заря» – 0:1

Герреро (83)

Тымчик (31), Сидорчук (77) – Русин (9), Антюх (30), Герреро (40), Батагов (70), Бутко (76)

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Лонвейк, Гармаш (Шепелев, 57), Кабаев (Пэррис, 57), Царенко (Н.Волошин, 57), Ванат (Рамирес, 75).

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Снурницын, Бражко, Дрышлюк (Полегенько, 88), Бутко, Мишнев, Антюх (Хлань, 78), Русин (Погорелый, 64), Герреро (Вантух, 88).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ДИНАМО – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 95
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Андрей Трегубов
Заря победила заслужено,тактически и технически!Дала поиграть в мяч в первом тайме,во втором сама показала как надо играть!!! Молодцы!!!
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+12
Андрей Трегубов
Шахтер,Днепр,Зоря!!! Лидеры чемпионата!!!
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+10
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Владислав Антонов
Останніми роками Динамо трималось на Циганкові, Буяльському, Бущану та Шапаренку. А без них це зборище інвалідів. В Лігу конференцій якось же відберуться, проте тут потрібні новий тренер і масове перезавантаження складу. Звісно, що "Суркіса - геть" і т.д. і т.п, але він нікуди не піде, варто бути реалістами.
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+10
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Sunrise
Непривычно скучнейший первый тайм в исполнении этих команд. И неожиданно бодрое начало второго. В принципе, по моментам, Заря наиграла на минимальную победу, но и ничья не выглядела бы странной. Динамо же как-то без моментов. P. S. Герреро! 
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+8
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Макс Максов
Цікаво хто на цей раз, завадив Динамо перемогти?
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+7
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Fata Morgana (Zp)
Даешь почетное 8-9 место под конец сезона! 
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+6
roman75zpr
Сколько сборников у Динамо, а в Заре – не одного, так что это "привет" от Зари тренерам сборной.
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Злий Глобинець
От і добре, от і гаразд. Зоря тепер беззаперечний фаворит у боротьбі за бронзу. 
А Динамо... воно із топ-5 точно не вилетить і в єврокубках гратиме. Дай Бог, щоб краще, ніж у цьому сезоні. Ліга Конференцій нікуди не дінеться від киян.
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+6
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Fata Morgana (Zp)
Динамка продолжает держать марку! 
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+5
Soler61
Несмотря на то что мы видим какой шахтер нынче безпорадный но Динамо ему влетит минимум 0 3
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+5
Maks Krot
Зоря могла и больше забить,ну на классе выиграла 1-0,тоже норм 
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+5
nivavn
Нема Циганкова, Буяльського - НЕМА ДИНАМО!!! І Монзуль нема, хто буде винен сьогодні?
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+5
Болела
Клубний футбол в Україні поки що втратив хоча б якийсь натяк на пристойний рівень. 
Сподівання на збірну. 
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Palyc
Динамо - набор посредственных игроков.
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+5
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Alex AS
Надоело уже, при всех ресурсах ДК как для упл, такое чертишо
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+5
Умник
Проигрыш по делу.
Но учитывая что это упл. Я Динамо не списываю еще. Рано.
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
jugulator
Динамо в останні роки стало клієнтом Зорі.
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+4
VitosKH
Ну шо вы памперсы рахмильича,где ваша активность?
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+3
Петя Рудик
Дінама впєрдє!
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+3
Andrey Ilyashenko
- Динамо вітаю з поразкою як би не закінчивя чемпіонат, ви не заслуговуєте на призові міста. Зоря (молодь) ви дійсно молодці, 0-1 з напів моменту, перемога. Київ ви без хейту, Дно. 
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+3
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