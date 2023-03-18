Необходимый минимум. Заря в Киеве вырвала победу у Динамо

В центральном матче 18 тура Украинской Премьер-лиги встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря». «Бело-синие» подошли к противостоянию с существенными кадровыми потерями: из-за дисквалификаций своим партнерам не могли помочь лучший бомбардир команды Буяльский и Караваев. На позиции правого защитника вышел Тымчик, а в центре поля компанию Сидорчуку составили Лонвейк и Гармаш. Вместе с тем, тренерский штаб «Динамо» продолжает искать замену Виктору Цыганкову. На позиции правого вингера уже пробовались Назар Волошин и Бенито, теперь же с первых минут там действовал Царенко.

У «Зари» в составе отсутствовал Булеца, который принадлежит «Динамо» и не мог играть по условиям аренды. Зато этот запрет не коснулся Бражко: арендованный защитник киевского клуба вышел в основе луганчан. Интересно, что Бражко забил один из голов в ворота киевлян в матче первого круга, когда «Заря» одержала победу со счетом 3:2.

В первом тайме на поле шла вялая игра. Ее наглядно характеризует статистика. Первый удар по воротам (и единственный до перерыва) был нанесен Антюхом на 42-й (!) минуте встречи. В остальное время хозяева поля больше владели мячом, но ничего не могли поделать с компактно выстроенной обороной соперников. Луганчане сделали ставку на контратакующую игру, но также не угрожали воротам оппонентов.

На левом фланге «Динамо» старался вести партнеров за собой экс-полузащитник «Зари» Кабаев, несколько раз пытался обострить игру Гармаш. У «Зари» активными действиями выделялся все тот же Антюх. Но, как уже было сказано, первая половина встречи прошла без острых моментов у ворот.

Начало второго тайма команды начали активно. Сидорчук из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой, Антюх нанес первый удар в створ ворот. На душе становилось легче после пресной игры во время первой 45-минутки. А вот и первый голевой момент: Русин бил из хорошей позиции, но не переиграл Нещерета. Тренерский штаб «Динамо» попытался освежить атакующую линию своей команды, сделав тройную замену: на поле вышли Волошин, Шепелев и Пэррис. Тем временем «Заря» создала еще одну голевую возможность, когда Антюх с острого угла не попал в ворота.

Правда, затем команды снова снизили обороты. Киевляне проявляли стремление вырвать победу, но удалось это сделать «черно-белым». Хлань, заменивший активного Антюха, с правого фланга прострелил в штрафную. Киевляне вполне могли выбить мяч, но этого не сделали: снаряд долетел до Герреро, который пробил в противоход голкиперу. Для панамца этот гол стал дебютным в нашем чемпионате, а до этого он сделал три результативные передачи. Попытки киевлян спасти встречу успехом не увенчались.

Это поражение оставило «Динамо» на четвертом месте, но очковой отрыв от конкурентов увеличился. В следующем туре киевляне на выезде сыграют со «Львовом», а «Заря» проведдет домашний поединок против «Руха».

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Динамо» – «Заря» – 0:1

Герреро (83)

Тымчик (31), Сидорчук (77) – Русин (9), Антюх (30), Герреро (40), Батагов (70), Бутко (76)

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Лонвейк, Гармаш (Шепелев, 57), Кабаев (Пэррис, 57), Царенко (Н.Волошин, 57), Ванат (Рамирес, 75).

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Снурницын, Бражко, Дрышлюк (Полегенько, 88), Бутко, Мишнев, Антюх (Хлань, 78), Русин (Погорелый, 64), Герреро (Вантух, 88).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ДИНАМО – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА