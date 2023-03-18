Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу после поражения 0:1 в матче с «Зарей» заявил о том, что не против подать в отставку и может сделать это в любой момент.

– Была очень тяжелая игра. Любая команда могла победить сегодня. Все было до первого гола. Мы были очень мотивированы, команды играли очень активно. Против «Зари» было тяжело играть, мы знали, что соперник будет действовать на контратаках – мы знали это, готовились, но молодая команда у «Зари», мы поздравляем ее с победой.

– Мы знаем, что спортсмены, особенно футболисты, люди очень суеверные. Много-много лет, сколько я помню, киевское «Динамо» занимало левую скамью, а в сегодняшнем матче перешло на правую сторону поля. Чем было вызвано изменение лавки?

– Это не мое решение, это было решение клуба. На самом деле есть много людей, которые могут принять такое решение. Они предложили, я согласился, но это не столь важно. В принципе, мы могли выбирать скамью для запасных. Помню, как в прошлый раз, когда мы играли, тренерская скамья наших соперников очень часто апеллировала к арбитрам, кричала на них. Решили сегодня находиться на этой.

– Сколько матчей еще команда должна проиграть, чтобы вы подали в отставку?

- На самом деле проблема в том, что у команды очень тяжелый период. Я считаю, что я могу уйти в любой момент, и я не против подать в отставку. Но проблема сейчас в другом, в этом сезоне команда потеряла 11 игроков. Мы не можем купить новых игроков, мы не можем за мгновение перестроить наш состав. У нас есть молодые игроки, но чтобы они дошли до уровня первой команды, нужно иметь время. Сразу это сделать невозможно.

Я думаю, что сегодня вы видели будущие контуры команды. Дячук играл в основе, он играл хорошо. Царенко – 19 лет, он тоже играет в основе, как и Волошин. Возможно, вернется в команду Бражко, так что мы должны строить новую команду из игроков, которых воспитал клуб. Я надеюсь на возвращение Шапаренко, Буяльского. Если бы Буяльский играл сегодня, то мы должны были побеждать, без него не создавали моменты в атаке.

Мы потеряли обоих голкиперов (Бущан и Бойко травмированы - прим. ред), мы потеряли Кендзеру, Забарного, Миколенко, Шапаренко, Цыганкова, Беседина, Вербича, Витиньо, де Пену. От нас ушло много игроков, невозможно создать новую команду за один день, тем более из молодых игроков. У нас в составе 11 игроков младше 20 лет.