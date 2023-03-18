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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 17:25 | Обновлено 18 марта 2023, 18:28
4440
27

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»

Наставник оценил поражение в матче УПЛ

18 марта 2023, 17:25 | Обновлено 18 марта 2023, 18:28
4440
27
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу после поражения 0:1 в матче с «Зарей» заявил о том, что не против подать в отставку и может сделать это в любой момент.

– Была очень тяжелая игра. Любая команда могла победить сегодня. Все было до первого гола. Мы были очень мотивированы, команды играли очень активно. Против «Зари» было тяжело играть, мы знали, что соперник будет действовать на контратаках – мы знали это, готовились, но молодая команда у «Зари», мы поздравляем ее с победой.

– Мы знаем, что спортсмены, особенно футболисты, люди очень суеверные. Много-много лет, сколько я помню, киевское «Динамо» занимало левую скамью, а в сегодняшнем матче перешло на правую сторону поля. Чем было вызвано изменение лавки?

– Это не мое решение, это было решение клуба. На самом деле есть много людей, которые могут принять такое решение. Они предложили, я согласился, но это не столь важно. В принципе, мы могли выбирать скамью для запасных. Помню, как в прошлый раз, когда мы играли, тренерская скамья наших соперников очень часто апеллировала к арбитрам, кричала на них. Решили сегодня находиться на этой.

– Сколько матчей еще команда должна проиграть, чтобы вы подали в отставку?

- На самом деле проблема в том, что у команды очень тяжелый период. Я считаю, что я могу уйти в любой момент, и я не против подать в отставку. Но проблема сейчас в другом, в этом сезоне команда потеряла 11 игроков. Мы не можем купить новых игроков, мы не можем за мгновение перестроить наш состав. У нас есть молодые игроки, но чтобы они дошли до уровня первой команды, нужно иметь время. Сразу это сделать невозможно.

Я думаю, что сегодня вы видели будущие контуры команды. Дячук играл в основе, он играл хорошо. Царенко – 19 лет, он тоже играет в основе, как и Волошин. Возможно, вернется в команду Бражко, так что мы должны строить новую команду из игроков, которых воспитал клуб. Я надеюсь на возвращение Шапаренко, Буяльского. Если бы Буяльский играл сегодня, то мы должны были побеждать, без него не создавали моменты в атаке.

Мы потеряли обоих голкиперов (Бущан и Бойко травмированы - прим. ред), мы потеряли Кендзеру, Забарного, Миколенко, Шапаренко, Цыганкова, Беседина, Вербича, Витиньо, де Пену. От нас ушло много игроков, невозможно создать новую команду за один день, тем более из молодых игроков. У нас в составе 11 игроков младше 20 лет.

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Динамо Киев Мирча Луческу Динамо - Заря чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 27
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etorfine
Інша справа - Зоря.. Награний роками склад, тренер 5 років з командою, стабільність у фінансах і все інше в шоколаді))
Луческа, не ганьбись
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+5
Gargantua
команда в кризисе именно в силу тупика тренерских идей.
не могут форварда передачами снабжать, нет наиграных комбинаций, нет наиграных стандартов. Да и психологически потухшие.
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+5
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Перец
Ми втратили багатьох гравців особливо Беседіна, ну хоч розмішив
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+4
Игорь Матвиенко
Максимов сейчас без работы!Отличный тренер!
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Andrey_1992
"Я встал, я ухожу" ну так давай вали уже швидше!
Ответить
+4
u6464u
Містер,твори історію,є шанс стати п'ятими .
Ответить
+2
Nick.Grabowski
Відпустіть Мірчу в Румунію. Луческу, скоріш за все, важко даєть жити в умовах війни. Поважайте стареньких людей. В умовах щоденної небезпеки творити та тренувати важко, нереально, тим більше в такому поважному віці. 
Ответить
+1
Soler61
Витя сравнял с рая великанами 
Ответить
+1
Умник
Ты уже ушел. 
Ответить
+1
Макс Максов
Нічого нового, чергове ниття...
Ответить
0
avk2307
А Райо прикалываются, ой доиграются они
Ответить
0
Soler61
Великаны разыгрывают пенальти 
Ответить
0
Soler61
Динамо нужно взять в аренду Мудрика Месси.и Роналду .Тренером Зидана который ходит без работы 
Ответить
0
New Zealander
В ситуации в которой оказалось Динамо (у разбитого корыта) даже Гвардиола бы ничем не помог. Поэтому менять тренера смысла нет. Менять надо сурка
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Пышненко
Надо ждать окончанияч войны. Другого выхода нет. Просто смотреть футбол. Вины тренера в том, что сейчас не до футбола, нет.
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0
Nick.Grabowski
Потрібно призначати головним тренером ДК або Ашкеназі, або Льовочкіна. 
Інтелектуали, знаються на футболі краще усяліких Сабо, Хацкевича, Михайличенко, Дем'яненко.
Та й ДК знають добре від А до Я. 
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0
Soler61
У Динамо состав очень слабый .уровень середняка Упл.Трудности только начинонаются 
Ответить
0
Octopus
Страшно представить кого суркез найдет вместо него
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Soler61
Судей не трогает?
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-1
DK1961
Бла-бла-бла
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-1
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