Динамо Киев

В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 14.00.

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«Динамо»

Киевское «Динамо» начало сезон, мягко говоря, неудачно. С «Ингульцем» опять не получилось сыграть в Петровом, но даже родные стены не помогли - поражение со счетом 0:2 шокировало всех и заставило всерьез говорить о проблемах в Киеве с защитой, центром поля и нападением. Да и разговоры о том, что Луческу исчерпал себя и команда его не очень поддерживает, были тоже не новыми и начали звучать громче.

На этом фоне было интересно, как сыграет киевский клуб с «Днепром-1». Мирча Луческу выпустил в центр поля в Сидорчук в пару Лонвейка, а на правом фланге со старта получил шанс Бенито. Нельзя сказать, что игра получилась сверхуверенной, но победу удалось одержать. Важную роль в этом сыграли защитник днепрян Хайнер и «динамовец» Виталий Буяльский - первый отдавал пас на партнера, но вышло на Буяльского, который грамотно распорядился мячом и забил, как оказалось, единственный мяч в поединке. Праздновали игроки забитый гол вместе с Луческу, словно подчеркивая свою поддержку тренера и опровергая слухи

Незадолго до конца матча игрок «Днепра-1» Доминго Бланко для чего-то нарочно бил по ноге Буяльского, когда тот уже был без мяча. Арбитр видел все, но дал только желтую карточку виновнику. Травмы избежать удалось, но Виталий не сыграет с «Зарей» по другой причине – он вышел на газон уже после финального свистка, что-то сказал арбитру (нетрудно догадаться общий смысл) и получил моментальную красную карточку.

Также не сыграет в матче Александр Караваев – полученное им предупреждение стало четвертым в чемпионате, что означает автоматический пропуск следующей игры. Если же уже в этом матче «горчичник» получит Лонвейк, то в следующем туре будет отдыхать он, поскольку имеет в своем пассиве сейчас три желтые карточки.

Перед игрой «Динамо» занимает четвертую позицию в турнирной таблице УПЛ, отставая именно от «Зари» на одно очко.

«Заря»

«Заря» же, напротив, начала вторую часть сезона неплохо, одержав максимальные шесть очков в двух матчах. Сначала удалось совершить камбек против «Ворсклы» с голом на последних секундах с пенальти от Бражка, а затем тоже забили три мяча «Львову», пропустив только один. Такие победы позволили выйти на чистое третье место.

Довольно неплохо влился в луганский коллектив новичок из Панамы Эдуардо Герреро. Он за два матча успел отдать три голевых передачи, а в общем производит довольно приятное впечатление - хорошо видит поле, хорошо открывается и удачно отдает пас. Кроме того, в обоих матчах забивал Назарий Русин, который как раз перешел в «Зарю» с «Динамо» и должен быть хорошо мотивирован в матче против своей бывшей команды.

Таких игроков, в принципе, в составе «Зари», есть немало. В частности, буквально перед стартом чемпионата к команде ван Леувена присоединился центрбек Никита Бурда, отдавший «Динамо» десять лет, одно время он был основным и подавал огромные надежды, но так и не сумел раскрыть свой потенциал из-за постоянных травм. Кроме того, в аренде сейчас находятся хавбеки Владимир Бражко и Сергей Булец. Последний не сможет играть в субботу по условиям арендного договора, о Бражко такой информации не было. Владимир уже успел забить в ворота киевлян в матче первого круга. Также и у Дениса Антюха и Романа Вантуха тоже есть динамовское прошлое.

Перед игрой ситуация с дисквалификациями в «Заре» достаточно хороша - нет ни игроков, которые будут пропускать игру, ни даже таких, которые «висят» на предупреждениях. Из-за проблем со здоровьем не смогут сыграть Мацапура, Данченко, Кирюханцев и Шахов.

Статистика встреч

Всего между собой команды сыграли 56 матчей - +37=13-6 в пользу «Динамо», разница мячей 119:44. Матч первого круга закончился победой «Зари» со счетом 3:2, на голы Русина, Мышнева и Бражко ответили только Ванат и Буяльский.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Попов, Дячук, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Бенито, Лонвейк, Кабаев, Ванат.

«Заря»: Сапутин, Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын, Мышнев, Бражко, Русин, Чурко, Антюх, Герреро.

Прогноз на противостояние

Несмотря на то, что «Заря» сейчас в хорошей форме, а форма «Динамо» вообще и его нападения, в частности, вызывает вопрос, чисто на интуиции спрогнозируем боевой матч с зеркальным счетом к тому, который был зафиксирован в первом круге.

18 марта, суббота