Динамо Киев

В субботу, 18 февраля, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 14:00.

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Команды находятся на соседних местах в турнирной таблице – луганчане опережают команду Мирчи Луческу на одно очко. В первом круге «черно-белые» обыграли «Динамо со счетом 3:2. В ворота киевлян голы забили Русин, Мишнев и Бражко, а киевляне ответили результативными ударами Ваната и Буяльского. В прошлом туре луганчане уверенно обыграли «Львов» со счетом 3:1, а «бело-синие» одолели «Днепр-1» – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.