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18.03.2023 14:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 19:39 |
327
0

Динамо – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура Украинской Премьер-лиги

17 марта 2023, 19:39 |
327
0
Динамо – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 18 февраля, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды находятся на соседних местах в турнирной таблице – луганчане опережают команду Мирчи Луческу на одно очко. В первом круге «черно-белые» обыграли «Динамо со счетом 3:2. В ворота киевлян голы забили Русин, Мишнев и Бражко, а киевляне ответили результативными ударами Ваната и Буяльского. В прошлом туре луганчане уверенно обыграли «Львов» со счетом 3:1, а «бело-синие» одолели «Днепр-1» – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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