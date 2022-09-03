Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк

В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся поединок 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором встречались луганская «Заря» и столичное «Динамо».

После разгромного поражения от «Днепра-1» (0:3), которое последовало за вылетом «Динамо» из квалификации Лиги чемпионов, от команды Мирчи Луческу все ждали победы, однако на деле все сложилось совсем иначе.

«Бело-синие» забили первыми, но с офсайда: взятие ворот от Александра Караваева не было засчитано, поскольку боковой арбитр поднял флажок. А уже спустя три минуты счет на табло открыли номинальные хозяева: мяч оказался в воротах Георгия Бущана после удара Назария Русина и рикошета от Томаша Кендзеры.

На этом подопечные Патрика ван Леувена не остановились и еще до перерыва удвоили свое преимущество. На 35 минуте Дмитрий Мишнев ударом в одно касание с лета вогнал мяч в ворота, замкнув прострельную передачу от Вячеслава Чурко с левого фланга. Казалось, шансов зацепиться за очки у «Динамо» почти не оставалось.

Вероятно, разговор в раздевалке киевлян был не из легких, ведь результат, мягко говоря, не мог устроить их. И в дебюте второго тайма подопечным Луческу удалось отыграть один мяч. Буяльский воспользовался рикошетом от защитника и прострелил на Владислава Ваната, которому оставалось лишь подставить ногу, чтобы поразить пустые ворота.

УПЛ

А когда на 68 минуте Роман Вантух получил красную карточку и оставил луганчан вдесятером против своего бывшего клуба, шансы «Динамо» восстановить статус-кво резко возросли. По крайней мере, на котировках букмекеров.

Впрочем, численное меньшинство не помешало «Заре» сразу забить третий гол. Арендованный у «Динамо» Владимир Бражко сначала усадил на пятую точку Сергея Сидорчука, затем убрал на замахе Илью Забарного и в итоге точно пробил в дальнюю девятку. Для 20-летнего опорника этот гол стал дебютным в УПЛ.

После такого поворота судьбы «Динамо» не сдалось и во второй раз сократило разрыв в счете до минимума. За 7 минут до конца основного времени Виталий Буяльский добавил в личный актив к ассисту еще и гол, классно пробив в одно касание из-за пределов штрафной площади. Однако додавить соперника, несмотря на все приложенные усилия, «динамовцы» все же не сумели.

УПЛ

3:2 – «Заря» одержала третью победу подряд и единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата УПЛ. «Динамо» потерпело очередное поражение, что, однозначно, пошатнет чемпионские амбиции клуба. В следующем туре у «Динамо» встреча со «Львовом», а «Заря» сыграет против «Руха».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Заря» – «Динамо» – 3:2

Русин (7), Мишнев (35), Бражко (70) – Ванат (50), Буяльский (83)

Русин (31), Вантух (58), Алефиренко (81) – Сирота (22), Забарный (42), Ванат (51), Караваев (55), Шапаренко (75), Буяльский (86)

Вантух (68, вторая желтая карточка)

«Заря»: Мацапура, Вантух, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко (Смиян, 80), Назарина, Мишнев (Бражко, 63), Русин (Снурницын, 71), Кристиан (Алефиренко (80), Нагнойный (Лунев, 63).

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Забарный, Сирота, Кендзера (Гармаш, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Кабаев (Беседин, 80), Караваев, Буяльский, Ванат.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ЗАРЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА