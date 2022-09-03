Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
«Заря» одержала третью победу в новом чемпионате
В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся поединок 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором встречались луганская «Заря» и столичное «Динамо».
После разгромного поражения от «Днепра-1» (0:3), которое последовало за вылетом «Динамо» из квалификации Лиги чемпионов, от команды Мирчи Луческу все ждали победы, однако на деле все сложилось совсем иначе.
«Бело-синие» забили первыми, но с офсайда: взятие ворот от Александра Караваева не было засчитано, поскольку боковой арбитр поднял флажок. А уже спустя три минуты счет на табло открыли номинальные хозяева: мяч оказался в воротах Георгия Бущана после удара Назария Русина и рикошета от Томаша Кендзеры.
На этом подопечные Патрика ван Леувена не остановились и еще до перерыва удвоили свое преимущество. На 35 минуте Дмитрий Мишнев ударом в одно касание с лета вогнал мяч в ворота, замкнув прострельную передачу от Вячеслава Чурко с левого фланга. Казалось, шансов зацепиться за очки у «Динамо» почти не оставалось.
Вероятно, разговор в раздевалке киевлян был не из легких, ведь результат, мягко говоря, не мог устроить их. И в дебюте второго тайма подопечным Луческу удалось отыграть один мяч. Буяльский воспользовался рикошетом от защитника и прострелил на Владислава Ваната, которому оставалось лишь подставить ногу, чтобы поразить пустые ворота.
А когда на 68 минуте Роман Вантух получил красную карточку и оставил луганчан вдесятером против своего бывшего клуба, шансы «Динамо» восстановить статус-кво резко возросли. По крайней мере, на котировках букмекеров.
Впрочем, численное меньшинство не помешало «Заре» сразу забить третий гол. Арендованный у «Динамо» Владимир Бражко сначала усадил на пятую точку Сергея Сидорчука, затем убрал на замахе Илью Забарного и в итоге точно пробил в дальнюю девятку. Для 20-летнего опорника этот гол стал дебютным в УПЛ.
После такого поворота судьбы «Динамо» не сдалось и во второй раз сократило разрыв в счете до минимума. За 7 минут до конца основного времени Виталий Буяльский добавил в личный актив к ассисту еще и гол, классно пробив в одно касание из-за пределов штрафной площади. Однако додавить соперника, несмотря на все приложенные усилия, «динамовцы» все же не сумели.
3:2 – «Заря» одержала третью победу подряд и единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата УПЛ. «Динамо» потерпело очередное поражение, что, однозначно, пошатнет чемпионские амбиции клуба. В следующем туре у «Динамо» встреча со «Львовом», а «Заря» сыграет против «Руха».
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Заря» – «Динамо» – 3:2
Русин (7), Мишнев (35), Бражко (70) – Ванат (50), Буяльский (83)
Русин (31), Вантух (58), Алефиренко (81) – Сирота (22), Забарный (42), Ванат (51), Караваев (55), Шапаренко (75), Буяльский (86)
Вантух (68, вторая желтая карточка)
«Заря»: Мацапура, Вантух, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко (Смиян, 80), Назарина, Мишнев (Бражко, 63), Русин (Снурницын, 71), Кристиан (Алефиренко (80), Нагнойный (Лунев, 63).
«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Забарный, Сирота, Кендзера (Гармаш, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Кабаев (Беседин, 80), Караваев, Буяльский, Ванат.
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)
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Тренер «Манчестер Сити» - о форварде команды
Игрока удалили в первом тайме матча УПЛ
Очень прилично выходили из под прессинга, контролировали мяч. Проблемы есть в защите. Даже низким блоком как-то умудряются оставлять много пространства соперникам.
Кристиан добавляет (мужает что ли), Мишнев в основу пробивается. Русин слева - вполне (может таки Заря его команда?) Нагнойный что-то выпадает форвардом пока что, Алифиренко там более органичен. Чурко понравился.
1) Первый тайм во многом вина Луческу - цирк выходить на Зарю с ценртом поля Шепелев и Андриейвский( что до сих пор в команде делает последний для меня загадка)
2) Уровень Сироты в защите и нападении диаметрально противоположный - выбор позиции иногда это вообще цирк
3) Динамо страшно зависимо от некоторых игроков . Нету Цыганкова и Шапаренка - беда в атаке, нету Сидорчука - любая команда проходит нас в центре как по проспекту.
4) Сидорчук далеко не оплот надежности - отдать Бражка ошибка клуба
5) Очередное проваленное траснферное окно для Динамо, ручные журналисты вместо того чтобы записывать с Суркисом лирическии мемуары могут прямо спросить, сколько он еще собирается мучать команду отсутствием форварда
6) Буяльский не в форме, в чем была проблема за лето вернуть Леднева
7) Кабаев был светлым пятном несмотря не запоротый момент( может это на фоне прошлых матчей Шепелева на этой позции )
8) Пусть лучше уже Ванат играет чем Беседин, но все равно форвард просто необходим как воздух
Как то так
Так что ничего страшного не случилось
Скажет Суркис
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Бой вояж в Турцию
Піке триває... Зоря молодці!
І праві хто пише про цікавий чемпіонат, так, заруба за чемпіона повинна бути, якщо звісно судді та чиновники не зіпсують