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Чемпионат Украины
Заря
03.09.2022, FT 3 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 14:54 | Обновлено 03 сентября 2022, 15:39
6909
87

Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк

«Заря» одержала третью победу в новом чемпионате

03 сентября 2022, 14:54 | Обновлено 03 сентября 2022, 15:39
6909
87
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
ФК Заря

В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся поединок 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором встречались луганская «Заря» и столичное «Динамо».

После разгромного поражения от «Днепра-1» (0:3), которое последовало за вылетом «Динамо» из квалификации Лиги чемпионов, от команды Мирчи Луческу все ждали победы, однако на деле все сложилось совсем иначе.

«Бело-синие» забили первыми, но с офсайда: взятие ворот от Александра Караваева не было засчитано, поскольку боковой арбитр поднял флажок. А уже спустя три минуты счет на табло открыли номинальные хозяева: мяч оказался в воротах Георгия Бущана после удара Назария Русина и рикошета от Томаша Кендзеры.

На этом подопечные Патрика ван Леувена не остановились и еще до перерыва удвоили свое преимущество. На 35 минуте Дмитрий Мишнев ударом в одно касание с лета вогнал мяч в ворота, замкнув прострельную передачу от Вячеслава Чурко с левого фланга. Казалось, шансов зацепиться за очки у «Динамо» почти не оставалось.

Вероятно, разговор в раздевалке киевлян был не из легких, ведь результат, мягко говоря, не мог устроить их. И в дебюте второго тайма подопечным Луческу удалось отыграть один мяч. Буяльский воспользовался рикошетом от защитника и прострелил на Владислава Ваната, которому оставалось лишь подставить ногу, чтобы поразить пустые ворота.

УПЛ

А когда на 68 минуте Роман Вантух получил красную карточку и оставил луганчан вдесятером против своего бывшего клуба, шансы «Динамо» восстановить статус-кво резко возросли. По крайней мере, на котировках букмекеров.

Впрочем, численное меньшинство не помешало «Заре» сразу забить третий гол. Арендованный у «Динамо» Владимир Бражко сначала усадил на пятую точку Сергея Сидорчука, затем убрал на замахе Илью Забарного и в итоге точно пробил в дальнюю девятку. Для 20-летнего опорника этот гол стал дебютным в УПЛ.

После такого поворота судьбы «Динамо» не сдалось и во второй раз сократило разрыв в счете до минимума. За 7 минут до конца основного времени Виталий Буяльский добавил в личный актив к ассисту еще и гол, классно пробив в одно касание из-за пределов штрафной площади. Однако додавить соперника, несмотря на все приложенные усилия, «динамовцы» все же не сумели.

УПЛ

3:2 – «Заря» одержала третью победу подряд и единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата УПЛ. «Динамо» потерпело очередное поражение, что, однозначно, пошатнет чемпионские амбиции клуба. В следующем туре у «Динамо» встреча со «Львовом», а «Заря» сыграет против «Руха».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Заря» – «Динамо» – 3:2

Русин (7), Мишнев (35), Бражко (70) – Ванат (50), Буяльский (83)

Русин (31), Вантух (58), Алефиренко (81) – Сирота (22), Забарный (42), Ванат (51), Караваев (55), Шапаренко (75), Буяльский (86)

Вантух (68, вторая желтая карточка)

«Заря»: Мацапура, Вантух, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко (Смиян, 80), Назарина, Мишнев (Бражко, 63), Русин (Снурницын, 71), Кристиан (Алефиренко (80), Нагнойный (Лунев, 63).

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Забарный, Сирота, Кендзера (Гармаш, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Кабаев (Беседин, 80), Караваев, Буяльский, Ванат.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ЗАРЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо отчеты
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 87
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Vitaly H
я тепер розумію Суркіса, коли він каже, що його не пугає можливість штрафних санкцій, а саме зняття очок з клубу, за порушення правил єдиного телепулу. З такою грою очок просто не буде...
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+11
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mayakovskiy1
Ну что уже хорошо. Динамо сумело за счет дополнительных показателей обойти Рух и выйти с последнего места  на предпоследнее. В битве за выживание у Динамо хорошие шансы
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+10
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Sunrise
Хорош Заря! Даже Пасхал не сломал команду! Все по делу, разве что счёт должен быть крупнее.
Очень прилично выходили из под прессинга, контролировали мяч. Проблемы есть в защите. Даже низким блоком как-то умудряются оставлять много пространства соперникам.
Кристиан добавляет (мужает что ли), Мишнев в основу пробивается. Русин слева - вполне (может таки Заря его команда?) Нагнойный что-то выпадает форвардом пока что, Алифиренко там более органичен. Чурко понравился. 
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+8
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avk2307
Але одне радує , команди з анти теле пулу грають якось жвавіше  і дивитися такий футбол набагато інтересніше 
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+7
APL
Дякую і Зорі і Динамо за хороший матч, любо було дивитися, було все, і емоції, і купа голів, і невикористаних моментів, це не порівняти з вчорашнім катанням м'ячика
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
Много хочется говорить, но мало цензурного, поэтому кратко и по фактам:
1)  Первый тайм во многом вина Луческу -  цирк выходить на Зарю с ценртом поля Шепелев и Андриейвский( что до сих пор в команде делает последний для меня загадка)
2) Уровень Сироты в защите и нападении диаметрально противоположный - выбор позиции иногда это вообще цирк
3) Динамо страшно зависимо от некоторых игроков . Нету Цыганкова и Шапаренка -  беда  в атаке, нету Сидорчука -  любая команда проходит нас в центре как по проспекту.
4) Сидорчук далеко не оплот надежности - отдать Бражка ошибка клуба
5) Очередное проваленное траснферное окно для Динамо, ручные журналисты вместо того чтобы записывать с Суркисом лирическии мемуары могут прямо спросить, сколько он еще собирается мучать команду отсутствием форварда
6) Буяльский не в форме, в чем была проблема за лето вернуть Леднева 
7) Кабаев был светлым пятном несмотря не запоротый момент( может это на фоне прошлых матчей Шепелева на этой позции )
8) Пусть лучше уже Ванат играет чем Беседин, но все равно форвард просто необходим как воздух
Как то так
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+6
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roman75zpr
Заря меньше трёх не забивает пока, и на трансферную стоимость  соперников не смотрит... Лидер есть есть
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+6
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OKs100
Динамо сейчас находится на предпоследней строчке в УПЛ, в зоне вылета.
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+6
Pecheneg2004
Заря и Шахта в лидерах, ДиНамО - среди аутсайдеров. FACTS. 
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+5
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Злий Глобинець
Щиро вітаю прихильників київського Динамо, яке нарешті зуміло покинути останній рядок турнірної таблиці УПЛ! Вірю, що сьогодні ваша улюблена команда вас порадувала
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+4
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Вася Пупкин
Нічого, допомога з ямайки вже на підході!
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+4
veter
Манчестер Юнайтед примерно так же начал  
Так что ничего страшного не случилось
Скажет Суркис 
Лишь бы давление у Луческо не разыгралось 
Бой вояж в Турцию
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+4
Лавочкин
Динамо настоящий аутсайдер чемпионата,и они это доказали  
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Н-да. Єдине що можна сказати який там вже раз Зоря 'здає' для ДК і для чого її в Київ 'зазивали'? Ще й переможний мяч на рахунку орендованого вихованця ДК Бражка. Ну а ДК вродє і грають щось, але захист це просто не має слів, забий ше й Русин той вихід сам на сам.
Піке триває... Зоря молодці!
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+4
nick07
в принципі 2 програші це не трагедія, але ж гра то явно не фаворита.
І праві хто пише про цікавий чемпіонат, так, заруба за чемпіона повинна бути, якщо звісно судді та чиновники не зіпсують
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+3
BERNARDOS
Хде Динама, хде? 
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+3
Pecheneg2004
Аахахахаа как же так кыяне?  ДиНамО - вот ответ 
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+3
Igor Jones
Я В ШОКЕ  ТАКОГО ДАВНО НЕ БЫЛО, 4 ИГРЫ ПРОИГРАТЬ УЧИТЫВАЯ 2 ИГРЫ С БЕНФИКОЙ С РАЗНИЦЕЙ 2-11..... ЕТО ППЦ
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
maverik
Думаю в чемпионате Украины Динамо ранее никогда не начинало чемпионат с двух поражений,может в СССР и было... ?  Мда... все буває перший раз.
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+2
mastorent
несусветное позорище
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+2
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