Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Чемпионат Украины
Заря
03.09.2022, FT 3 : 2
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 16:46 | Обновлено 03 сентября 2022, 17:52
4570
9

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»

Главный тренер «Динамо» Киев прокомментировал поражение в матче против луганской «Зари»

03 сентября 2022, 16:46 | Обновлено 03 сентября 2022, 17:52
4570
9
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Мирча Луческу. ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал поражение в матче 3-го тура УПЛ против луганской «Зари»:

— Сегодня футболист «Динамо» Бражко, выступающий в аренде у «Зари», забил решающий мяч. Ранее арендованные футболисты не играли против «Динамо». Что изменилось?

— Я не знал, что Бражко будет играть. Но независимо от того, важно, чтобы он играл, повышал свое мастерство. Могу только поздравить его.

Работая в «Шахтере», я тоже позволял некоторым арендованным футболистам играть против своего клуба. Но в этот раз решение принимал не я.

Я не занимаюсь арендованными игроками, я занимаюсь своей командой. Наши ошибки в обороне беспокоят. Это стало ключевым моментом сегодня: мы были на ходу во втором тайме, готовы были забить второй гол при счете 2:1, но снова допустили ошибку.

Беспокоит и игра команды в целом. Много нервов и суеты было в действиях наших футболистов. Это позволило сопернику организоваться, выходить в хорошие контратаки, с помощью которых «Заря» и забивала сегодня.

Желание у ребят было велико. Но это желание, напротив, мешало им — они суетились, торопились. А быстро пропущенный мяч внес дополнительную нервозность. Не удавалось правильно сделать последний пас – во многом именно из-за этих эмоций и нервозности.

Перед матчем я сказал ребятам, что мы сейчас проходим через трудный момент. Помимо негативных результатов травмы получили Цыганков и Попов, а сегодня ночью в больницу забрали Вивчаренко. Эти моменты отражаются в общем состоянии команды.

К началу сезона мы провели 21 контрольный матч, 18 из которых выиграли, а 3 сыграли вничью. Мы были уверены в своих силах. Что произошло сейчас, сложно объяснить. Этот момент нужно пережить.

Мы выдерживаем нагрузку, хорошо двигаемся. Скорее всего, проблемы в плане психологии: футболисты долго не были с родными, было много изматывающих разъездов. Одним словом, немало факторов, которые сковывают футболистов и создают нервную атмосферу.

Пресс-конференция Мирчи Луческу. Динамомания

Сейчас нужно переключаться на следующий матч, готовиться к поединку с «Фенербахче» в первом туре группового этапа Лиги Европы. В чемпионате Украины у нас еще будет возможность наверстать потерянное, а в Лиге Европы нужно цепляться за каждое очко.

С сожалением должен снова сказать, что в матчах чемпионата много пауз, часто на поле выходят врачи. Фрагментарный ход игры нервничает, сбивает ритм, не позволяет команде показать свою игру. Судьи постоянно рассказывают каждому футболисту, что нужно делать, объясняют причину остановки игры и так далее. Этим пользуются команды, ведущие в счете.

Поздравляю «Зарю» и его тренера с победой. Наш соперник добился такого результата, прежде всего, за счет большого желания одержать победу. «Заря» играла раскрепощенно, мы позволяли ей много свободы, давали много зон. Из-за нервозности допускали много ошибок — как индивидуальных, так и тактических.

Можно обсуждать наш состав на сегодняшний матч, но, учитывая предстоящие переезды и насыщенный график матчей, я вынужден проводить ротацию. Никого не виню из тех, кто играл в первом тайме, но нужно было что-то менять, поэтому в перерыве я и провел сразу три замены.

По теме:
Юрий ВИРТ: «Будем стараться улучшать свою игру»
Александр КУЧЕР: «Должны были забивать еще»
Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой
Динамо Киев Заря Луганск Динамо - Заря пресс-конференция Мирча Луческу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
Футбол | 03 сентября 2022, 09:35 13
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса

Ямайский вингер обошелся киевлянам довольно недорого

ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
Футбол | 02 сентября 2022, 18:01 9
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку

Игрока удалили в первом тайме матча УПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
Футбол | 02.09.2022, 22:51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не может Мудрик стоить 30 миллионов евро»
Футбол | 03.09.2022, 08:56
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не может Мудрик стоить 30 миллионов евро»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не может Мудрик стоить 30 миллионов евро»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «С первой до последней минуты делали все для результата»
Футбол | 03.09.2022, 16:18
Патрик ван ЛЕУВЕН: «С первой до последней минуты делали все для результата»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «С первой до последней минуты делали все для результата»
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Istm
На наступному тижні гра з Фенербахче. Команда напіврозвалена.
Ответить
0
alekos59
Кто же занимается селекцией в Киеве ??? Постоянные проколы, в Киеве человек не играет, ушёл и начинает играть.  Или взять тех же купленных иностранцев,  постоянные проколы. Назовите этих героев невидимого фронта ???
Ответить
0
Gargantua
наложились видимо и эмоциональное опустошение после вылета от Бенфики, и ситуативное невезение. Сегодня там рикошет, там поскользнулся. У Зари три удара по воротам - три гола. Ну и конечно кадровая несбалансированость. Люди ушли а кто на усиление?  Кабаев это ни о чем.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Alex86 1
Увы, но надо было уйти на красивой ноте когда сделал требл, как раз и шахту поимел и на пенсию.
Не знаю виноват ли румын, но закончил бы уже с отмазками, да и вопрос сможет ли другой тренер выжать из этого состава что-то, Лобановского уже нет
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
mastorent
ну а что он может сказать. он выжал из этого говна максимум, теперь всё валится в жопу из-за холуйства и слабовольности этих футболёров. вы просто вспомните, как подобострастно они себя вели, когда в лч играли в прошлом году ... бежали каким-то гомесам из бенфики руку подавать и автографы брали у месси (в позапрошлом году), в очередь ставали... а когда война началась - плакали...о чём вообще говорить?
Ответить
-2
roman75zpr
"...но я ни в чём никогда не виноват..."
Ответить
-2
Gargantua
Сидорчук опять ярко продемонстрировал свое убожество
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
01.09.2022, 21:55 22
Футбол
Аталанта вышла в лидеры Серии А. Малиновский сыграл 10 минут в конце
Аталанта вышла в лидеры Серии А. Малиновский сыграл 10 минут в конце
02.09.2022, 00:05
Футбол
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
02.09.2022, 12:47 1
Бокс
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
02.09.2022, 23:15 10
Другие виды
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
02.09.2022, 12:59
Бокс
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
01.09.2022, 20:41 6
Футбол
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
03.09.2022, 14:54 98
Футбол
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
03.09.2022, 05:37 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности