Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал поражение в матче 3-го тура УПЛ против луганской «Зари»:

— Сегодня футболист «Динамо» Бражко, выступающий в аренде у «Зари», забил решающий мяч. Ранее арендованные футболисты не играли против «Динамо». Что изменилось?

— Я не знал, что Бражко будет играть. Но независимо от того, важно, чтобы он играл, повышал свое мастерство. Могу только поздравить его.

Работая в «Шахтере», я тоже позволял некоторым арендованным футболистам играть против своего клуба. Но в этот раз решение принимал не я.

Я не занимаюсь арендованными игроками, я занимаюсь своей командой. Наши ошибки в обороне беспокоят. Это стало ключевым моментом сегодня: мы были на ходу во втором тайме, готовы были забить второй гол при счете 2:1, но снова допустили ошибку.

Беспокоит и игра команды в целом. Много нервов и суеты было в действиях наших футболистов. Это позволило сопернику организоваться, выходить в хорошие контратаки, с помощью которых «Заря» и забивала сегодня.

Желание у ребят было велико. Но это желание, напротив, мешало им — они суетились, торопились. А быстро пропущенный мяч внес дополнительную нервозность. Не удавалось правильно сделать последний пас – во многом именно из-за этих эмоций и нервозности.

Перед матчем я сказал ребятам, что мы сейчас проходим через трудный момент. Помимо негативных результатов травмы получили Цыганков и Попов, а сегодня ночью в больницу забрали Вивчаренко. Эти моменты отражаются в общем состоянии команды.

К началу сезона мы провели 21 контрольный матч, 18 из которых выиграли, а 3 сыграли вничью. Мы были уверены в своих силах. Что произошло сейчас, сложно объяснить. Этот момент нужно пережить.

Мы выдерживаем нагрузку, хорошо двигаемся. Скорее всего, проблемы в плане психологии: футболисты долго не были с родными, было много изматывающих разъездов. Одним словом, немало факторов, которые сковывают футболистов и создают нервную атмосферу.

Пресс-конференция Мирчи Луческу. Динамомания

Сейчас нужно переключаться на следующий матч, готовиться к поединку с «Фенербахче» в первом туре группового этапа Лиги Европы. В чемпионате Украины у нас еще будет возможность наверстать потерянное, а в Лиге Европы нужно цепляться за каждое очко.

С сожалением должен снова сказать, что в матчах чемпионата много пауз, часто на поле выходят врачи. Фрагментарный ход игры нервничает, сбивает ритм, не позволяет команде показать свою игру. Судьи постоянно рассказывают каждому футболисту, что нужно делать, объясняют причину остановки игры и так далее. Этим пользуются команды, ведущие в счете.

Поздравляю «Зарю» и его тренера с победой. Наш соперник добился такого результата, прежде всего, за счет большого желания одержать победу. «Заря» играла раскрепощенно, мы позволяли ей много свободы, давали много зон. Из-за нервозности допускали много ошибок — как индивидуальных, так и тактических.

Можно обсуждать наш состав на сегодняшний матч, но, учитывая предстоящие переезды и насыщенный график матчей, я вынужден проводить ротацию. Никого не виню из тех, кто играл в первом тайме, но нужно было что-то менять, поэтому в перерыве я и провел сразу три замены.