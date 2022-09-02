Главной неожиданностью стартовых туров нового чемпионата страны, безусловно, является последнее место одной из самых титулованных команд Украины киевского «Динамо». Понятно, что все это стечение обстоятельств и к тому же у столичных футболистов еще одна игра в запасе. Но согласитесь, увидеть такое можно не часто.

Заря

После ухода Виктора Скрипника и появления на тренерском мостике голландского специалиста Патрика Ван Леувена, честно говоря, никто не представлял, чего ожидать от «Зари» в нынешнем сезоне. Если добавить к этому, что клуб в межсезонье лишился нескольких опытных игроков и вылетел на ранней стадии квалификации к Лиге Европы, то картина получалась совсем не радужная.

Но, вопреки всему, луганчане отлично стартовали в сезоне 2022-2023 украинской Премьер-Лиги, одержав две победы. Сперва была повержена «Ворскла» с уже бывшим наставником 3:1, а во втором туре «Заря» вырвала победу на последней минуте у «Львова» 3:2.

Кстати, в матче с полтавской командой почти всю игру провел на поле форвард Владислав Кабаев, который затем перебрался именно в «Динамо». Но и это еще не все. В том же поединке с «Ворсклой» два гола забил Денис Безбородько, возвратившийся затем в «Колос». Так что теперь возникает новый вопрос – кто будет играть в линии нападения у «Зари» и насколько результативно?

С другой стороны, есть для поклонников луганского клуба и позитивная новость. По договоренности с киевлянами в обратном направлении из «Динамо» в «Зарю» отправился достаточно известный в футбольных кругах полузащитник Денис Антюх. А Роман Вантух, который принадлежал динамовцам теперь стал полноценным игроком луганчан.

Динамо

Подопечные Мирчи Луческу достаточно рано начали подготовку к новому сезону, так как им надо было пройти несколько раундов квалификации Лиги чемпионов. И если с двумя соперниками («Фенербахче» и «Штурмом») киевлянам удалось добиться положительного результата, причем в решающих матчах в дополнительное время на чужих полях, то поединки с «Бенфикой» оказались просто провальными.

Именно после игры в Лиссабоне киевлянам предстояло сыграть свой первый матч нового чемпионата Украины с «Днепром-1». И, как все уже знают», по счету он получился точно таким же, как и в повторной встрече с португальцами. Трудно сказать, а было ли когда-то в истории «Динамо», чтобы киевляне дважды подряд проигрывали по 0:3?

Понятно, что теперь на матч с «Зарей» мотивация у киевских футболистов должна просто зашкаливать. Ведь третье поражение подряд их болельщики просто могут не простить. А еще это может привести к серьезным организационным изменениям. Не случайно же сам Мирча Луческу дал понять журналистам, что готов уйти из команды.

И еще. Интересно будет посмотреть на стартовый состав «Динамо» в поединке с «Зарей». После таких неудач кто-то из игроков основы вполне возможно может потерять доверие тренера и, наоборот, тот, кто начинал игры на скамейке запасных, скорее всего, получит свой шанс.

Статистика матчей

В чемпионатах Украины соперники сыграли друг с другом 50 матчей. «Динамо» побеждало в 32 из них, «Заря» - в 5. Еще 13 раз команды завершали поединки вничью. Разница забитых и пропущенных голов 105-38 в пользу киевлян. Последний раз клубы встречались 12 декабря прошлого года и тот матч завершился вничью 1:1. Тогда игра проходила в Киеве на НСК «Олимпийский». Теперь, несмотря на то, что номинальными хозяевами поля будут футболисты «Зари», поединок снова состоится в Киеве, но на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Мацапура, Вантух, Имереков, Батагов, Данченко, Булеца, Назарина, Чурко, Мышнев, Кристиан, Русин

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Цыганков, Буяльский, Ванат

Прогноз на противостояние:

«Динамо», конечно же, будет стремиться к победе. Как, впрочем, и «Заря» постарается не упустить свое лидерство в чемпионате. Все же, рискнем предположить, что игра завершится вничью 1:1.

3 сентября, суббота