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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 15:30 | Обновлено 02 сентября 2022, 15:39
641
2

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Когда такое было? Луганский клуб в турнирной таблице на первом месте, а киевский – на последнем

02 сентября 2022, 15:30 | Обновлено 02 сентября 2022, 15:39
641
2
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо

Главной неожиданностью стартовых туров нового чемпионата страны, безусловно, является последнее место одной из самых титулованных команд Украины киевского «Динамо». Понятно, что все это стечение обстоятельств и к тому же у столичных футболистов еще одна игра в запасе. Но согласитесь, увидеть такое можно не часто.    

Заря

После ухода Виктора Скрипника и появления на тренерском мостике голландского специалиста Патрика Ван Леувена, честно говоря, никто не представлял, чего ожидать от «Зари» в нынешнем сезоне. Если добавить к этому, что клуб в межсезонье лишился нескольких опытных игроков и вылетел на ранней стадии квалификации к Лиге Европы, то картина получалась совсем не радужная. 

Но, вопреки всему, луганчане отлично стартовали в сезоне 2022-2023 украинской Премьер-Лиги, одержав две победы. Сперва была повержена «Ворскла» с уже бывшим наставником 3:1, а во втором туре «Заря» вырвала победу на последней минуте у «Львова» 3:2

Кстати, в матче с полтавской командой почти всю игру провел на поле форвард Владислав Кабаев, который затем перебрался именно в «Динамо». Но и это еще не все. В том же поединке с «Ворсклой» два гола забил Денис Безбородько, возвратившийся затем в «Колос». Так что теперь возникает новый вопрос – кто будет играть в линии нападения у «Зари» и насколько результативно?

С другой стороны, есть для поклонников луганского клуба и позитивная новость. По договоренности с киевлянами в обратном направлении из «Динамо» в «Зарю» отправился достаточно известный в футбольных кругах полузащитник Денис Антюх. А Роман Вантух, который принадлежал динамовцам теперь стал полноценным игроком луганчан.    

Динамо

Подопечные Мирчи Луческу достаточно рано начали подготовку к новому сезону, так как им надо было пройти несколько раундов квалификации Лиги чемпионов. И если с двумя соперниками («Фенербахче» и «Штурмом») киевлянам удалось добиться положительного результата, причем в решающих матчах в дополнительное время на чужих полях, то поединки с «Бенфикой» оказались просто провальными. 

Именно после игры в Лиссабоне киевлянам предстояло сыграть свой первый матч нового чемпионата Украины с «Днепром-1». И, как все уже знают», по счету он получился точно таким же, как и в повторной встрече с португальцами. Трудно сказать, а было ли когда-то в истории «Динамо», чтобы киевляне дважды подряд проигрывали по 0:3?

Понятно, что теперь на матч с «Зарей» мотивация у киевских футболистов должна просто зашкаливать. Ведь третье поражение подряд их болельщики просто могут не простить. А еще это может привести к серьезным организационным изменениям. Не случайно же сам Мирча Луческу дал понять журналистам, что готов уйти из команды.    

И еще. Интересно будет посмотреть на стартовый состав «Динамо» в поединке с «Зарей». После таких неудач кто-то из игроков основы вполне возможно может потерять доверие тренера и, наоборот, тот, кто начинал игры на скамейке запасных, скорее всего, получит свой шанс. 

Статистика матчей

В чемпионатах Украины соперники сыграли друг с другом 50 матчей. «Динамо» побеждало в 32 из них, «Заря» - в 5. Еще 13 раз команды завершали поединки вничью. Разница забитых и пропущенных голов 105-38 в пользу киевлян. Последний раз клубы встречались 12 декабря прошлого года и тот матч завершился вничью 1:1. Тогда игра проходила в Киеве на НСК «Олимпийский». Теперь, несмотря на то, что номинальными хозяевами поля будут футболисты «Зари», поединок снова состоится в Киеве, но на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.  

Ориентировочные составы: 

«Заря»: Мацапура, Вантух, Имереков, Батагов, Данченко, Булеца, Назарина, Чурко, Мышнев, Кристиан, Русин

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Цыганков, Буяльский, Ванат  

Прогноз на противостояние:

«Динамо», конечно же, будет стремиться к победе. Как, впрочем, и «Заря» постарается не упустить свое лидерство в чемпионате. Все же, рискнем предположить, что игра завершится вничью 1:1. 

3 сентября, суббота

«Заря» – «Динамо»
Киев. Стадион «Динамо» им.В.Лобановского. 13:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports», «2+2»
ЗАРЯ - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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