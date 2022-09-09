Заря – Динамо – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

В субботу, 3 сентября, состоялся матч 3-го тура УПЛ между луганским клубом «Заря» и «Динамо» Киев. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды из Луганска.

Чемпионат Украины по футболу. 3-й тур

УПЛ. 3 сентября

Голы: Назарий Русин, 7, Дмитрий Мишнев, 35, Владимир Бражко, 70 – Владислав Ванат, 49, Виталий Буяльский, 83

Удаление: Роман Вантух, 69