03.09.2022, FT 3 : 2
Украина. Премьер лига09 сентября 2022, 12:42 | Обновлено 09 сентября 2022, 12:48
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Заря – Динамо – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ
09 сентября 2022, 12:42 | Обновлено 09 сентября 2022, 12:48
439
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В субботу, 3 сентября, состоялся матч 3-го тура УПЛ между луганским клубом «Заря» и «Динамо» Киев. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды из Луганска.
Чемпионат Украины по футболу. 3-й тур
УПЛ. 3 сентября
Голы: Назарий Русин, 7, Дмитрий Мишнев, 35, Владимир Бражко, 70 – Владислав Ванат, 49, Виталий Буяльский, 83
Удаление: Роман Вантух, 69
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Заря).
69’
Игрок команды Заря получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Мишнёв (Заря).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
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