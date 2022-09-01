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Заря
03.09.2022 13:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 22:41 |
380
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Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка третьего тура Украинской Премьер-лиги

01 сентября 2022, 22:41 |
380
0
Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 3 сентября, состоится поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и начнется в 13:00.

Киевляне крайне неудачно стартовали в новом чемпионате, проиграв «Днепру-1» со счетом 0:3. Перед этим «Динамо» проиграло двухматчевое противостояние «Бенфике» в плей-офф раунде Лиги чемпионов и уже на следующей неделе проведет первый поединок в рамках группового раунда Лиги Европы. «Заря», наоборот, уверенно стартовали в УПЛ. Луганчане обыграли «Ворсклу» со счетом 3:1 и «Львов» – 3:2.

Предыдущая встреча соперников состоялась в декабре прошлого года и завершилась вничью со счетом 1:1. Перед перерывом Буяльский открыл счет, а в начале второго тайма Аллахяр сравнял результат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Динамо», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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