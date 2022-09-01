В субботу, 3 сентября, состоится поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и начнется в 13:00.

Киевляне крайне неудачно стартовали в новом чемпионате, проиграв «Днепру-1» со счетом 0:3. Перед этим «Динамо» проиграло двухматчевое противостояние «Бенфике» в плей-офф раунде Лиги чемпионов и уже на следующей неделе проведет первый поединок в рамках группового раунда Лиги Европы. «Заря», наоборот, уверенно стартовали в УПЛ. Луганчане обыграли «Ворсклу» со счетом 3:1 и «Львов» – 3:2.

Предыдущая встреча соперников состоялась в декабре прошлого года и завершилась вничью со счетом 1:1. Перед перерывом Буяльский открыл счет, а в начале второго тайма Аллахяр сравнял результат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Динамо», за которой можно следить здесь.