Конкурент оторвался. Динамо на Олимпийском не смогло дожать Зарю

Поединок на киевском НСК «Олимпийский» между местным «Динамо» и луганской «Зарей» еще до начала обещал быть самым интересным в 18-м туре чемпионата украинской Премьер-лиги. И дело не только в том, что этот матч носил статус центрального.

Команде Мирчи Луческу крайне желательно не просто побеждать, а с разницей хотя бы в два мяча, чтобы обходить донецкий «Шахтер» по дополнительным показателям и идти в отпуск в статусе «зимнего чемпиона». Подопечным Виктора Скприника также нужно было набирать очки ввиду ожесточенной борьбы с «Днепром-1» за бронзовые медали.

С первых минут действующие чемпионы Украины прижали гостей к своим воротам, зачастую контролируя мяч на половине поля соперника. Отличная возможность открыть счет на 15 минуте была у Виктора Цыганкова, однако после его удара с правой боковой линии штрафной мяч попал штангу. «Заря», в свою очередь, отвечала довольно опасными контратаками.

Вероятно, гости мысленно уже были на перерыве, когда на 44 минуте Виталий Буяльский после ассиста Дениса Гармаша забил гол в раздевалку.

Но разговор Виктора Скприника с подопечными принес свои плоды. Уже в дебюте второй половины встречи Аллахьяр восстановил статус-кво, отличившись 11-м результативным действием в сезоне. К слову, скорее всего, для 20-летнего иранца этот матч стал последним в футболке «Зари», поскольку луганский клуб, по последним данным, не собирается активировать опцию выкупа у турецкого «Фенербахче».

«Динамо» такой расклад событий, конечно же, не устраивал. «Бело-синие» изо всех сил пытались вырвать важнейшую победу, но героически играл вратарь луганчан Дмитрий Мацапура, который отражал один за другим опасные моменты у своих ворот. В одном из эпизодов он даже сбил Карлоса Де Пену за пределами штрафной площади, за что получил горчичник.

1:1 – «Динамо» потеряло очки и позволило «Шахтеру» уйти на зимнюю паузу в статусе единоличного лидера. Команда Мирчи Луческу впервые в сезоне оказывается в статусе догоняющего. Впрочем, в следующем году будет еще 12 туров, так что не все потеряно. «Заря» же завершила год четвертой, с отставанием в четыре балла от «Днепра-1».

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Динамо» - «Заря» - 1:1.

Буяльский, 44 - Аллахьяр, 49.

Мацапура, 53, Назарина, 77, Фаворов, 85.

«Динамо»: Бущан - Тымчик (Караваев, 57), Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Щапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена (Вербич, 57) - Гармаш (Кулач, 90+1).

«Заря»: Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо - Хомченовский, Цвек, Назарина (Снурницын, 90+4), Громов (Кабаев, 72) - Аллахьяр, Гладкий.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

НСК «Олимпийский» (Киев).

ДИНАМО - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА