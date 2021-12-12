18-й тур
Динамо Киев
1 : 1
Заря
12.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Конкурент оторвался. Динамо на Олимпийском не смогло дожать Зарю

Киевская команда будет зимовать на втором месте

  • 12.12.2021 18:57
  • 2595 просмотров
  • 62 комментария
Конкурент оторвался. Динамо на Олимпийском не смогло дожать Зарю
© Динамо Киев

Поединок на киевском НСК «Олимпийский» между местным «Динамо» и луганской «Зарей» еще до начала обещал быть самым интересным в 18-м туре чемпионата украинской Премьер-лиги. И дело не только в том, что этот матч носил статус центрального.

Команде Мирчи Луческу крайне желательно не просто побеждать, а с разницей хотя бы в два мяча, чтобы обходить донецкий «Шахтер» по дополнительным показателям и идти в отпуск в статусе «зимнего чемпиона». Подопечным Виктора Скприника также нужно было набирать очки ввиду ожесточенной борьбы с «Днепром-1» за бронзовые медали.

С первых минут действующие чемпионы Украины прижали гостей к своим воротам, зачастую контролируя мяч на половине поля соперника. Отличная возможность открыть счет на 15 минуте была у Виктора Цыганкова, однако после его удара с правой боковой линии штрафной мяч попал штангу. «Заря», в свою очередь, отвечала довольно опасными контратаками.

Вероятно, гости мысленно уже были на перерыве, когда на 44 минуте Виталий Буяльский после ассиста Дениса Гармаша забил гол в раздевалку.

Но разговор Виктора Скприника с подопечными принес свои плоды. Уже в дебюте второй половины встречи Аллахьяр восстановил статус-кво, отличившись 11-м результативным действием в сезоне. К слову, скорее всего, для 20-летнего иранца этот матч стал последним в футболке «Зари», поскольку луганский клуб, по последним данным, не собирается активировать опцию выкупа у турецкого «Фенербахче».

«Динамо» такой расклад событий, конечно же, не устраивал. «Бело-синие» изо всех сил пытались вырвать важнейшую победу, но героически играл вратарь луганчан Дмитрий Мацапура, который отражал один за другим опасные моменты у своих ворот. В одном из эпизодов он даже сбил Карлоса Де Пену за пределами  штрафной площади, за что получил горчичник.

1:1 – «Динамо» потеряло очки и позволило «Шахтеру» уйти на зимнюю паузу в статусе единоличного лидера. Команда Мирчи Луческу впервые в сезоне оказывается в статусе догоняющего. Впрочем, в следующем году будет еще 12 туров, так что не все потеряно. «Заря» же завершила год четвертой, с отставанием в четыре балла от «Днепра-1».

 Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Динамо» - «Заря» - 1:1.

 Буяльский, 44 - Аллахьяр, 49.

Мацапура, 53, Назарина, 77, Фаворов, 85.

«Динамо»: Бущан - Тымчик (Караваев, 57), Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Щапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена (Вербич, 57) - Гармаш (Кулач, 90+1).

«Заря»: Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо - Хомченовский, Цвек, Назарина (Снурницын, 90+4), Громов (Кабаев, 72) - Аллахьяр, Гладкий.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

НСК «Олимпийский» (Киев).

ДИНАМО - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
49' ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
44' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).

Денис Шаховец, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 12.12.2021 18:58
    +6
    Еще хорошо что в лч на фарте одно очко взяли. А так не забывайте что до Луческу динамо с колосом за 5е место боролись. А то сейчас скажут- тренер плохой. Это чудо что они в лч 2 года и за чемпионство борються
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    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 12.12.2021 18:59
    +5
    У Динамо реализация, как всегда на высоте...) А Заря красавцы, Мацапура топ!
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    Sfântul
    Sfântul, 12.12.2021 19:12
    +4
    На пресс-конференцию не ждите.
    Пускай Вуко отдувается.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.12.2021 19:12
    +4
    Cейчас все лубенские появвятся скажут были на стадионе
    А на самом деле все в туалете в Лубнах у Жеки неудачника были
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.12.2021 19:00
    +4
    Мог быть слив
    Ну в этот раз зорька не прогнулась
    Ссылка
    bulba__sumkin
    bulba__sumkin, 12.12.2021 19:12
    +3
    ToeFat, 12.12.2021 19:11
    а в дранецьку трамваї ще їздять?
    Шпрот, ты себя не спрячешь даже за сотней новых акков) Скажу тебе больше, их в ссаной троещене много))
    Ссылка
    bulba__sumkin
    bulba__sumkin, 12.12.2021 19:11
    +3
    Админы, за что вы желтую вешаете??? Правила же не нарушаю!!
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 12.12.2021 19:15
    +2
    Крашеный Гармаш,симулянт Де Пина,нытик Шапаренко,психопат Бойко, а Сидорчука пора в психушку
    Ссылка
    Calm
    Calm, 12.12.2021 19:15
    +2
    WladWest, 12.12.2021 19:13
    Шериф подарил одно очко землеройкам с барского плеча, рыжий "уговорил" Вернидуба.
    И шо!?
    Ссылка
    Calm
    Calm, 12.12.2021 19:15
    +2
    Ну началось... Нытье это ... Ты то куда!?
    Ссылка
    Андрей Трегубов
    Андрей Трегубов, 12.12.2021 19:14
    +2
    Рад за Зарю!!!А Динамо с дыркой поздравляю!!!
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.12.2021 19:14
    +2
    Шахтёр зимний чемпион
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    Barack
    Barack, 12.12.2021 19:12
    +2
    ФК позор рулит
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 12.12.2021 19:07
    +2
    Если зимой не будет 2-3 нормальных трансферов, которые действительно усилят состав, а не так что купили трех форвардов, а играет Гармаш, то перспектив у этой команды нет.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 12.12.2021 19:07
    +2
    Алексей Голяченко, 12.12.2021 19:00
    Не наш день. С нового года с новыми силами будет другая игра
    Не ваш день уже пол года)
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 12.12.2021 19:05
    +2
    Умницы Заря, браво!
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 12.12.2021 19:00
    +2
    и опять физика ни к черту
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 12.12.2021 18:58
    +2
    тут винить некого кроме себя
    Ссылка
    Charodey
    online
    Charodey, 12.12.2021 18:58
    +2
    Обосрался чемпион липовый. А могли бы и проиграть
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 12.12.2021 18:58
    +2
    Норм..Раз в пять лет пацаны. Все идёт к новой серии на 4 года..
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