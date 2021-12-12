Конкурент оторвался. Динамо на Олимпийском не смогло дожать Зарю

Поединок на киевском НСК «Олимпийский» между местным «Динамо» и луганской «Зарей» еще до начала обещал быть самым интересным в 18-м туре чемпионата украинской Премьер-лиги. И дело не только в том, что этот матч носил статус центрального.
Команде Мирчи Луческу крайне желательно не просто побеждать, а с разницей хотя бы в два мяча, чтобы обходить донецкий «Шахтер» по дополнительным показателям и идти в отпуск в статусе «зимнего чемпиона». Подопечным Виктора Скприника также нужно было набирать очки ввиду ожесточенной борьбы с «Днепром-1» за бронзовые медали.
С первых минут действующие чемпионы Украины прижали гостей к своим воротам, зачастую контролируя мяч на половине поля соперника. Отличная возможность открыть счет на 15 минуте была у Виктора Цыганкова, однако после его удара с правой боковой линии штрафной мяч попал штангу. «Заря», в свою очередь, отвечала довольно опасными контратаками.
Вероятно, гости мысленно уже были на перерыве, когда на 44 минуте Виталий Буяльский после ассиста Дениса Гармаша забил гол в раздевалку.
Но разговор Виктора Скприника с подопечными принес свои плоды. Уже в дебюте второй половины встречи Аллахьяр восстановил статус-кво, отличившись 11-м результативным действием в сезоне. К слову, скорее всего, для 20-летнего иранца этот матч стал последним в футболке «Зари», поскольку луганский клуб, по последним данным, не собирается активировать опцию выкупа у турецкого «Фенербахче».
«Динамо» такой расклад событий, конечно же, не устраивал. «Бело-синие» изо всех сил пытались вырвать важнейшую победу, но героически играл вратарь луганчан Дмитрий Мацапура, который отражал один за другим опасные моменты у своих ворот. В одном из эпизодов он даже сбил Карлоса Де Пену за пределами штрафной площади, за что получил горчичник.
1:1 – «Динамо» потеряло очки и позволило «Шахтеру» уйти на зимнюю паузу в статусе единоличного лидера. Команда Мирчи Луческу впервые в сезоне оказывается в статусе догоняющего. Впрочем, в следующем году будет еще 12 туров, так что не все потеряно. «Заря» же завершила год четвертой, с отставанием в четыре балла от «Днепра-1».
Украинская Премьер-лига. 18 тур.
«Динамо» - «Заря» - 1:1.
Буяльский, 44 - Аллахьяр, 49.
Мацапура, 53, Назарина, 77, Фаворов, 85.
«Динамо»: Бущан - Тымчик (Караваев, 57), Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Щапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена (Вербич, 57) - Гармаш (Кулач, 90+1).
«Заря»: Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо - Хомченовский, Цвек, Назарина (Снурницын, 90+4), Громов (Кабаев, 72) - Аллахьяр, Гладкий.
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).
НСК «Олимпийский» (Киев).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
Денис Шаховец, Sport.ua
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Пускай Вуко отдувается.
А на самом деле все в туалете в Лубнах у Жеки неудачника были
Ну в этот раз зорька не прогнулась
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