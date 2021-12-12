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Динамо Киев
1 : 1
Заря
12.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «На Сидорчуке был пенальти»

Главный тренер «Динамо» – о ничьей с «Зарей»

  • 12.12.2021 20:24
  • 1890 просмотров
  • 11 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «На Сидорчуке был пенальти»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результат заключительного матча в 2021 году против «Зари» (1:1), а также рассказал о планах команды на зимнюю паузу.
 
- «Динамо» нанесло 27 ударов в сторону ворот «Зари», 12 из них – в створ. Чего не хватило, чтобы забить победный мяч?
- Это все из-за суеты. В эпизоде с пропущенным мячом все началось с Тымчика, который не встретил соперника, позволили принять Гладкому, затем прошла контратака, завершившаяся результативным ударом. В защите сыграли невнимательно. В остальном же доминировали, атаковали, играли агрессивно. Как по мне, был пенальти на Сидорчуке, который арбитр не назначил. В матче с «Ворсклой», в котором мы потеряли очки, за фол того же Сидорчука пенальти поставили в наши ворота, а здесь – наоборот. Да и удача была не на нашей стороне. От чрезмерного желания забить ребята суетились и принимали неверные решения. При этом я не могу упрекнуть команду в отсутствии желания победить. Слишком большая интенсивность была в чужой штрафной – я наоборот с бровки им кричал, чтобы они спокойнее действовали, чтобы принять верное решение.
 
- Какую оценку можете дать команде по итогам 2021 года, в котором наша команда стала чемпионом и обладателем Кубка Украины?
- Не буду давать оценку. Команда играет, ребята растут, много молодежи, особенно в задней линии – отсюда и ошибки. Ждем возвращения Попова – может, с его присутствием игра в обороне станет надежнее. Впереди также тяжело обходиться без Беседина – хоть мы и забивали без него, но он является важным игроком для нас. Их можно назвать незаменимыми для нас. Надеюсь, они пройдут зимние сборы и начнут вторую часть сезона с нами.
 
- Какой график у команды? Когда футболисты выходят из отпуска?
- 13 января собираемся, с 14 по 16 число тренируемся в Киеве, 17-го вылетаем в Испанию. После данного этапа возвращаемся на пару дней домой, после чего с перерывом на несколько дней нас ожидает еще два сбора в Турции.

Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    Calm, 12.12.2021 20:29
    +9
    ну конечно, наш старый маразматик... На сидорчуке было два пенальти и на гармаше одно
    П.с. было видно, что сидорчук кривоногий и хромой сам грохнулся
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 12.12.2021 20:30
    +5
    Ну если человек споткнувшись об газон, падает и это пенальти... То я даже не знаю, как это комментировать) хотя Стерлингу, в свое время повезло!
    Ссылка
    Liverpool
    online
    Liverpool, 12.12.2021 20:34
    +4
    Точно.. пенальти.. и именно на Сидорчуке! А что нет? У нас традиция, Гармаш падает, Цыганков пробивает, это давно повелось и Сидор тоже упал... А в футбол не пробовали играть? Нет, а надо было попробовать?
    Ссылка
    MAd__крот
    online
    MAd__крот, 12.12.2021 20:32
    +3
    Что ты несёшь какой пенальти ,вобще под шубами крыша поехала
    Там за симуляцию жёлтую нужно давать ,как и в матче с александрией гармашу
    Ссылка
    С Новым годом!⚒
    С Новым годом!⚒, 12.12.2021 20:37
    +1
    О! Вот оно
    Там спецом показали и даже комментатор продинамовский сказал, что ничего и близко к пенальти нет.
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 12.12.2021 20:43
    0
    Liverpool, 12.12.2021 20:34
    Точно.. пенальти.. и именно на Сидорчуке! А что нет? У нас традиция, Гармаш падает, Цыганков пробивает, это давно повелось и Сидор тоже упал... А в футбол не пробовали играть? Нет, а надо было попробовать?
    Господи, как скучно мы живем! В нас пропадает дух авантюризма! Мы перестали падать в чужой штрафной…Мы перестали делать большие, хорошие глупости… Эхх… какая гадость… какая гадость эта ваша заливная рыба!
    Отрывок из к/ф 'Ирония судьбы, или С легким паром!'
    Ссылка
    Sunrise
    Sunrise, 12.12.2021 20:42
    0
    Мирча в своём стиле. Даже Ворсклу вспомнил) Мог бы тогда и левейший пенальти в Запорожье вспомнить, который вам подарили. В таком воспоминании хоть логика какая-то есть, соперник тот же. Но да, неудобно такое вспоминать)
    А сегодня пеналем и не пахло, хотя тот же Гармаш падал везде где мог и опасные штрафные получал на халяву.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 12.12.2021 20:41 (изменен)
    0
    Calm, 12.12.2021 20:38
    Алёшка, не гори... Ты же мужчина
    Я не Алешка)
    С чего вдруг?
    Ссылка
    Calm
    Calm, 12.12.2021 20:38
    0
    С Новым годом!⚒, 12.12.2021 20:37
    О! Вот оно
    Там спецом показали и даже комментатор продинамовский сказал, что ничего и близко к пенальти нет.
    У старого просто шапка на глаза съехала в тот момент
    Ссылка
    Calm
    Calm, 12.12.2021 20:38 (изменен)
    -1
    avk2307, 12.12.2021 20:34
    Если во втором тайме в концовке, то не было пенальти.
    Не надо нам таких пенальти. Пусть тренируются и учатся с игры забивать ...
    Мы ж не восточная Барселона
    Алёшка, не гори... Ты же мужчина
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 12.12.2021 20:34
    -2
    Если во втором тайме в концовке, то не было пенальти.
    Не надо нам таких пенальти. Пусть тренируются и учатся с игры забивать ...
    Мы ж не восточная Барселона
    Ссылка
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