В воскресенье, 12 декабря, состоится поединок 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и луганская «Заря». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

Киевское «Динамо» провело один из своих худших сезонов в Лиге чемпионов, заняв четвертое место в группе. Теперь динамовцы могут сосредоточиться на внутренних состязаниях. Там ситуация намного лучше – подопечные Луческу традиционно соревнуются за чемпионство с донецким «Шахтером», который тоже попрощался с еврокубками. Причем, в чемпионате такая ситуация, что критически важной для обоих местных грандов может стать разница забитых и пропущенных, которую они стараются как можно больше исправить. Интересно, что на этом фоне скажет «Заря», которая тоже вылетела из европейских соревнований и ведет борьбу за третье место с «Днепром-1» и «Ворсклой».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря».