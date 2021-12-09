Заря
1 : 1
Будё-Глимт
09.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Было близко. Заря не смогла удержать победу в матче с Буде-Глимт

Автогол Вернидуба помог норвежскому клубу зацепиться за ничью

  • 09.12.2021 21:37
  • 3454 просмотра
  • 45 комментариев
Было близко. Заря не смогла удержать победу в матче с Буде-Глимт
© ФК Заря

В четверг, 9-го декабря, состоялся поединок 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C, в котором луганская «Заря» принимала норвежский «Буде-Глимт». Матч прошел в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена».  

Для «Зари» этот поединок уже ничего не решал в плане турнирных задач, так как украинский клуб досрочно потерял все шансы на выход в плей-офф, проиграв в 5-м туре «Роме» 0:4. Команда Виктора Скрипника даже в случае победы над норвежцами выше третьего места в группе не поднялась бы, но могла заработать дополнительные баллы в копилку Украины в рейтинге УЕФА. «Буде-Глимт» же досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф и в случае победы над «Зарей» выходил туда с первого места в группе, пропуская стадию 1/16 финала.

Команды начали матч с разведки, «Буде-Глимт» больше контролировал мяч, а «Заря» играла вторым номером, но именно в одной из контратак луганского клуба был заработан опасный стандарт. Мое нарушил правила на Гладком, толкнув украинского форварда в спину прямо на границе штрафной норвежского клуба. Штрафной исполнил Егор Назарина и сделал это в стиле Роберто Карлоса, мощно отправив мяч в левую от голкипера девятку ворот – как бы не летел в угол Хайкин, до мяча он дотянуться не смог. Буквально через три минуты «Заря» могла забивать второй гол, но Имереков на дальней штанге после скидки Громова пробил мимо ворот.

После такого порыва «Заря» снова села в защиту, но на этот раз играла очень низко. «Буде-Глимт» снова взялся за дело, контролируя мяч и угрожая воротам Мацапуры, но голкипер луганцев и защитники действовали на высоте. Было конечно пару ошибок, в одном из моментов так вообще Сальтнес разрезной передачей вывел один на один Брустад-Фета, но тот не смог обыграть в дуеле Мацапуру, который потащил удар нападающего, а добивание от Пеллегрино было неточным. В итоге первый тайм «Заря» провела достойно и пошла в статусе лидирующей команды на перерыв.

На старте второго тайма рисунок игры не поменялся, если сравнить с таймом первым. Больше с мячом были гости, которые длинными навесами загружали штрафную «Зари», пробивали из дальних и средних дистанций, но оборона хозяев поля пока держалась. Но на 68-й минуте случился переломный момент в матче. Как бы не старался «Буде-Глимт» сравнять счет, своими силами это ему не удалось, но удалось силами «Зари», а именно Виталия Вернидуба: обычная вроде рядовая ситуация, Ветлесен отдавал с правого фланга в штрафную, но мяч в полете задел ногу Вернидуба и коварно влетел в сетку ворот Мацапуры, притом защитник находился в штрафной совсем один.

«Буде-Глимт» после такого подарка на кураже большими силами снова пошел вперед. «Заря» тоже забегала, провела пару контратак, но ни одна из команд больше забить так не смогла и матч завершился ничьей 1:1. После этого результата «Буде-Глимт» не смог попасть на прямую в 1/8, так как в параллельном матче «Рома» обыграла софийский «ЦСКА». «Заря» же на ничье завершает еврокубки для Украины в сезоне 2021/22.

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 6-й тур.

«Заря» – «Буде-Глимт» – 1:1

 Назарина (18) - Вернидуб (68, автогол)

 Мацапура (86), Назарина (90) - Ветлесен (83)

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов (Шахаб, 82), Гладкий (Овусу, 72), Аллахьяр

«Буде-Глимт»: Хайкин, Конрадсен (Хейбротен, 89), Лоде, Мое, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет (Ветлесен, 46), Пеллегрино (Пернамбуко, 64 (Мугиша, 89), Ботхейм, Сольбаккен

Арбитр: Кшиштоф Якубик (Польща)

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина)

ЗАРЯ – БУДЕ-ГЛИМТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
68' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Виталий Вернидуб (Заря).
18' ГОЛ ! Мяч забил Егор Назарина (Заря).

Алексей Мурзак, Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
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    Alex86 1
    Alex86 1, 09.12.2021 21:44
    +6
    та х уже с ним, все равно евро сезон можем считать с треском проваленным, но все объективно бо такой уровень УПЛ донный нынче
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 09.12.2021 21:45
    +5
    Отмучались!
    Лучше и не скажешь про наш Евросезон!
    Посмотрите на Аталанту, как команды бьются до последних секунд!
    Проигрывая 0-3 по ходу матча.
    Уже 2-3
    Нашим такое и не снилось, какой то характер лузеров у наших!!!
    Ссылка
    dadlismit
    online
    dadlismit, 09.12.2021 22:17
    +4
    Заря набрала 7 очей в группе, что не так уж и плохо. Проиграли без вопросов Роме, вырвали на жилах две победы у ЦСКА. Ну и с Буде не повезло при жребии из четвертой корзины, все таки чемпион Норвегии. Выпал бы какой-нибудь Алашкерт, может Заря и пробилась в евровесну. А так, 3 место это наш уровень на сегодня, увы ...
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 09.12.2021 22:13
    +3
    DonbassCity1, 09.12.2021 22:09
    Ты дешевка писала что я проплаченный Ты сам таким есть проплаченным дыроботом. А я считаю себя фанатом Металлиста
    Гуляй давай
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 09.12.2021 22:11
    +3
    DonbassCity1, 09.12.2021 22:09
    Ты дешевка писала что я проплаченный Ты сам таким есть проплаченным дыроботом. А я считаю себя фанатом Металлиста
    Конечно проплаченный.
    В комметариях по игре Заря _ Буде Глимп вдруг пытаешься скандал раздуть.
    Я с первой до последней минуты за Зарю болел. И тут хер..ак и какой то проплаченный бот вылазит и пукает.
    Это в тему игры? или зачем ты тут?
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    Davidson
    online
    Davidson, 09.12.2021 22:11 (изменен)
    +3
    Stanislav Matusevych, 09.12.2021 21:49
    Ну невже до геніального тренера сучасності на третій рік перебування у клубі дійшло, що не потрібно з будь-яким суперником тупо грати першим номером за такої дірявої оборони? Чи ляпас від Роми трохи подіяв? Так, нормально виходити з оборони, за великим рахунком, вдавалося тільки у кінці матчу, коли суперники втомилися. Але за рахунок нашої компактності позаду в норвежців великої кількості моментів не було.
    Але це тільки один нюанс. В інших ідіотизм продовжується. Нарешті на лавці був достатній вибір гравців. Шахаб, Кабаєв, Булеца. Скільки замін робить наш геній? Дві, причому так і не випускає Кабаєва, який минулу гру в чемпіонаті і так пропустив через перебір карток, тобто, був свіжим. Навіщо його знову берегти? Хоч якась логіка у діях геніального С. повинна ж бути чи зовсім ні? Ну і як вишенька на тортик імпотентності наставника - жовта картка Мацапурі на 86-й хвилині за затягування часу вдома (!) проти норвежців (!!) за нічийного рахунку (!!!).
    P.S. Шкода, що Вернидуб бісіклетою не виправився. Правда, виграти цілих 3 матчі у групі, не награвши за фактом на жодну перемогу - то був би зовсім перебір. Сьогодні хоч нічия заслужена.
    Что ты строчишь?Такое чувство что это рафаилов пишет ..Есть у тебя деньги спонсировать ФК Заря?
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 09.12.2021 21:49 (изменен)
    +3
    Ну невже до геніального тренера сучасності на третій рік перебування у клубі дійшло, що не потрібно з будь-яким суперником тупо грати першим номером за такої дірявої оборони? Чи ляпас від Роми трохи подіяв? Так, нормально виходити з оборони, за великим рахунком, вдавалося тільки у кінці матчу, коли суперники втомилися. Але за рахунок нашої компактності позаду в норвежців великої кількості моментів не було.
    Але це тільки один нюанс. В інших ідіотизм продовжується. Нарешті на лавці був достатній вибір гравців. Шахаб, Кабаєв, Булеца. Скільки замін робить наш геній? Дві, причому так і не випускає Кабаєва, який минулу гру в чемпіонаті і так пропустив через перебір карток, тобто, був свіжим. Навіщо його знову берегти? Хоч якась логіка у діях геніального С. повинна ж бути чи зовсім ні? Ну і як вишенька на тортик імпотентності наставника - жовта картка Мацапурі на 86-й хвилині за затягування часу вдома (!) проти норвежців (!!) за нічийного рахунку (!!!).
    P.S. Шкода, що Вернидуб бісіклетою не виправився. Правда, виграти цілих 3 матчі у групі, не награвши за фактом на жодну перемогу - то був би зовсім перебір. Сьогодні хоч нічия заслужена.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 09.12.2021 21:43
    +3
    Немиролюбивая команда сыграла вничью. 7 очков в любом случае лучше прошлого года. Заря молодцы! Но нужно лучше.
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    avk2307
    online
    avk2307, 09.12.2021 22:20
    +1
    DonbassCity1, 09.12.2021 22:17
    Я не собираюсь болеть за автобусный футбол против норвежского клуба. Мне импонирует атакующий футбол который мы будем лицезреть в сезонах 2022.23 или 2023.24 в еврокубках от Харьковского клуба. Ты можешь болеть ты привык смотреть автобусную игру Киева
    Стиль писанины очень похож на известного "многоаккаунтового ботоблогера" Face Control по моему мнению.
    Болей, только не видел таких на ветке по игре Металлиста.
    Выйдут в УПЛ только лучше для всех.
    А так в игнор тебя поставлю и все.
    Ссылка
    Sunrise
    online
    Sunrise, 09.12.2021 22:05 (изменен)
    +1
    adidas77, 09.12.2021 21:45
    Отмучались!
    Лучше и не скажешь про наш Евросезон!
    Посмотрите на Аталанту, как команды бьются до последних секунд!
    Проигрывая 0-3 по ходу матча.
    Уже 2-3
    Нашим такое и не снилось, какой то характер лузеров у наших!!!
    К чему этот коммент сегодня здесь? Почему не вчера после матча ЛЧ?
    Заря в конце могла вырвать победу, имела пару моментов, боролась до конца как раз. Были и моменты закрыть игру вторым голом ранее.
    Нет смелости писать такое после матчей своей команды, так не надо лепить это после матча команды где этот текст неуместен.
    P.S. И да, Буде Глимт был мотивирован не меньше Бенфики, но им это не помогло.
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    adidas77
    adidas77, 09.12.2021 21:56
    +1
    Barsa, 09.12.2021 21:52
    Или дрочи на Миколенко
    Чучело, это как раз ты здесь глотку рвёшь, унижая другие украинские клубы.
    Я в отличии от тебя троля , пишу по игре.
    И никакие клубы наши не унижаю!
    Так что броди лесом, троль дешёвый
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 09.12.2021 21:55
    +1
    Barsa, 09.12.2021 21:47
    Посмотри на Бенфику ,которая вчера похоронила ДК
    То, что вчера Бенфика выиграет, я ещё до матча знал!
    Так как им нужна была только победа, для выхода в 1/8
    Наши украинские команды, даже когда мотивированы не могут обыграть соперников.
    Что там говорить, когда мотивации нет, а у соперника наоборот она запредельная....
    ЗЫ; Ты хоть немного статистику знаешь, когда наши обыгрывали португальцев в ЛЧ на их поле в принципе?
    По моему Ребров один раз обыгрывал, за всю историю УПЛ.
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 09.12.2021 21:51
    +1
    Barsa, 09.12.2021 21:44
    Почему?ШД и ДК принесли ноль баллов,
    не ноль, а еще и в минус ушли и отняли от того что другие взяли!
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    avk2307
    online
    avk2307, 09.12.2021 21:50
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.12.2021 21:49
    Ну невже до геніального тренера сучасності на третій рік перебування у клубі дійшло, що не потрібно з будь-яким суперником тупо грати першим номером за такої дірявої оборони? Чи ляпас від Роми трохи подіяв? Так, нормально виходити з оборони, за великим рахунком, вдавалося тільки у кінці матчу, коли суперники втомилися. Але за рахунок нашої компактності позаду в норвежців великої кількості моментів не було.
    Але це тільки один нюанс. В інших ідіотизм продовжується. Нарешті на лавці був достатній вибір гравців. Шахаб, Кабаєв, Булеца. Скільки замін робить наш геній? Дві, причому так і не випускає Кабаєва, який минулу гру в чемпіонаті і так пропустив через перебір карток, тобто, був свіжим. Навіщо його знову берегти? Хоч якась логіка у діях геніального С. повинна ж бути чи зовсім ні? Ну і як вишенька на тортик імпотентності наставника - жовта картка Мацапурі на 86-й хвилині за затягування часу вдома (!) проти норвежців (!!) за нічийного рахунку (!!!).
    P.S. Шкода, що Вернидуб бісіклетою не виправився. Правда, виграти цілих 3 матчі у групі, не награвши за фактом на жодну перемогу - то був би зовсім перебір. Сьогодні хоч нічия заслужена.
    Как под копирку .
    Каждую игру Зари после игры
    Ссылка
    ВовикЬ
    ВовикЬ, 09.12.2021 21:50
    +1
    Заря оказалась самой продуктивной командой в групповых турнирах еврокубков, хоть и тоже вылетела.
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 09.12.2021 21:50
    +1
    Barsa, 09.12.2021 21:45
    Причем здесь вылет сборной?
    Та не расстраивайся и тем более не принимай на счет Зари все.
    Все три клуба сыграли неважно , но Заря то Забила больше всех. И 5 очков или ка к там считают ,набрала.
    Чего ты начинаешь кидаться на болел других команд.
    Я например болельщик ДК, но сегодня за Зарю и в УПЛ если не против ДК, то За них и за Днепр.
    Ссылка
    Persian
    online
    Persian, 09.12.2021 21:44
    +1
    Закономерный итог еврокубковой осени наших клубов !
    Пролет командам чемпионата Молдовы, Норвегии, Венский Рапид Зарю ту же уничтожил просто. И особняком вылет нашей команды от аутсайдера чемпионата Казахстана !
    Мы дно. УПЛ говно ! Пусть каналы футбол сам Денисов и смотрит на своих каналах
    Ссылка
    Sunrise
    online
    Sunrise, 09.12.2021 21:39
    +1
    Досадно пропустили... Эх...
    Ссылка
    DonbassCity1
    DonbassCity1, 09.12.2021 22:26
    0
    Davidson, 09.12.2021 22:23
    Та ты шо ,а как же ДК?
    Нас рать на Дынаму. Им не долго осталось позорить Украину!!
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    joytok
    joytok, 09.12.2021 22:25
    0
    Вернидубы - гэть!
    Враги наших команд.
    А кто норвежцам баннер подписал? Кто то знает, как Заря на их языке? soloppgang!!! И это великий Гугл.
    А норги подписали своё жёлтый баннерок
    БУДЕ ГЛIМТ (на кириллице!)
    и за это им уважуха!
    Ссылка
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