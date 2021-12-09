Было близко. Заря не смогла удержать победу в матче с Буде-Глимт

В четверг, 9-го декабря, состоялся поединок 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C, в котором луганская «Заря» принимала норвежский «Буде-Глимт». Матч прошел в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена».

Для «Зари» этот поединок уже ничего не решал в плане турнирных задач, так как украинский клуб досрочно потерял все шансы на выход в плей-офф, проиграв в 5-м туре «Роме» 0:4. Команда Виктора Скрипника даже в случае победы над норвежцами выше третьего места в группе не поднялась бы, но могла заработать дополнительные баллы в копилку Украины в рейтинге УЕФА. «Буде-Глимт» же досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф и в случае победы над «Зарей» выходил туда с первого места в группе, пропуская стадию 1/16 финала.

Команды начали матч с разведки, «Буде-Глимт» больше контролировал мяч, а «Заря» играла вторым номером, но именно в одной из контратак луганского клуба был заработан опасный стандарт. Мое нарушил правила на Гладком, толкнув украинского форварда в спину прямо на границе штрафной норвежского клуба. Штрафной исполнил Егор Назарина и сделал это в стиле Роберто Карлоса, мощно отправив мяч в левую от голкипера девятку ворот – как бы не летел в угол Хайкин, до мяча он дотянуться не смог. Буквально через три минуты «Заря» могла забивать второй гол, но Имереков на дальней штанге после скидки Громова пробил мимо ворот.

После такого порыва «Заря» снова села в защиту, но на этот раз играла очень низко. «Буде-Глимт» снова взялся за дело, контролируя мяч и угрожая воротам Мацапуры, но голкипер луганцев и защитники действовали на высоте. Было конечно пару ошибок, в одном из моментов так вообще Сальтнес разрезной передачей вывел один на один Брустад-Фета, но тот не смог обыграть в дуеле Мацапуру, который потащил удар нападающего, а добивание от Пеллегрино было неточным. В итоге первый тайм «Заря» провела достойно и пошла в статусе лидирующей команды на перерыв.

На старте второго тайма рисунок игры не поменялся, если сравнить с таймом первым. Больше с мячом были гости, которые длинными навесами загружали штрафную «Зари», пробивали из дальних и средних дистанций, но оборона хозяев поля пока держалась. Но на 68-й минуте случился переломный момент в матче. Как бы не старался «Буде-Глимт» сравнять счет, своими силами это ему не удалось, но удалось силами «Зари», а именно Виталия Вернидуба: обычная вроде рядовая ситуация, Ветлесен отдавал с правого фланга в штрафную, но мяч в полете задел ногу Вернидуба и коварно влетел в сетку ворот Мацапуры, притом защитник находился в штрафной совсем один.

«Буде-Глимт» после такого подарка на кураже большими силами снова пошел вперед. «Заря» тоже забегала, провела пару контратак, но ни одна из команд больше забить так не смогла и матч завершился ничьей 1:1. После этого результата «Буде-Глимт» не смог попасть на прямую в 1/8, так как в параллельном матче «Рома» обыграла софийский «ЦСКА». «Заря» же на ничье завершает еврокубки для Украины в сезоне 2021/22.

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 6-й тур.

«Заря» – «Буде-Глимт» – 1:1

Назарина (18) - Вернидуб (68, автогол)

Мацапура (86), Назарина (90) - Ветлесен (83)

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов (Шахаб, 82), Гладкий (Овусу, 72), Аллахьяр

«Буде-Глимт»: Хайкин, Конрадсен (Хейбротен, 89), Лоде, Мое, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет (Ветлесен, 46), Пеллегрино (Пернамбуко, 64 (Мугиша, 89), Ботхейм, Сольбаккен

Арбитр: Кшиштоф Якубик (Польща)

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина)

ЗАРЯ – БУДЕ-ГЛИМТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА