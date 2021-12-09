Заря
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Будё-Глимт
09.12.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Заря – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Команда Виктора Скрипника постарается громко хлопнуть дверью

  • 09.12.2021 03:05
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Заря – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© ФК Заря Луганск

В четверг, 9 декабря, в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» состоится матч заключительного тура группового раунда Лиги конференций, в котором луганская «Заря» примет норвежский «Буде-Глимт». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

«Заря»

 

После того, как команда Виктора Скрипника не сумела преодолеть барьер квалификации Лиги Европы и вылетела в турнир рангом ниже, от нее все ждали выхода в еврокубковую весну. Дескать, в Лиге конференций почти не с кем играть. Однако после жеребьевки группового раунда, где «Заре» выпали грозная итальянская «Рома», чемпион Норвегии «Буде-Глимт» и славный болгарский ЦСКА из Софии, стало очевидно, что выполнить задачу будет непросто.

А после поражения в Норвегии (1:3) в первом туре перспективы луганчан стали, мягко говоря, не сильно радужными. В итоге подопечные Скрипника, набрав 6 очков благодаря двум победам над ЦСКА, после пяти туров лишились шансов продолжить еврокубковую кампанию. Исход предстоящего поединка для «Зари», в отличие от соперника, не имеет ни малейшего значения.

«Буде-Глимт»

 

После жеребьевки многие эксперты называли норвежский клуб аутсайдером квартета, поскольку он – наименее именитый в этой компании. К тому же, триумфовал на национальной арене «Буде-Глимт» впервые в истории. Тем не менее, после пяти туров именно эта команда занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков.

А итальянские болельщики еще долго будут помнить фиаско «Ромы» со счетом 1:6. Поговаривают, будто во всем виноват стадион норвежского клуба, поскольку он покрыт искусственным газоном. Теперь же команда Виктора Скрипника постарается громко хлопнуть дверью. Но «Буде-Глимт» уж точно будет играть на победу, чтобы сохранить за собой первое место.

Ориентировочные составы

«Заря»: Мацапура – Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жуниньо, Цвек, Булеца, Кабаев, Аллахьяр, Громов, Шахаб.

«Буде-Глимт»: Хайкин – Сампстед, Мое, Лоде, Бьеркан, Берг, Фет, Ветлесен, Сольбаккен, Пеллегрино, Ботхейм.

9 декабря, четверг

«Заря» – «Буде-Глимт»
Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 19:45
ЗАРЯ — БУДЕ-ГЛИМТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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