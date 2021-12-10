Виктор СКРИПНИК: «Заря понимала, с кем играет. Их Рома не обыграла»

Наставник доволен ничьей

  • 10.12.2021 12:28
  • 692 просмотра
  • 0 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Заря понимала, с кем играет. Их Рома не обыграла»
© zarya-lugansk.com

«Заря» в последнем матче группового этапа Лиги конференций сыграла 1:1 против «Буде-Глимта». Игру оценил наставник Виктор Скрипник.

«Если брать два матча против этого соперника, то в Норвегии пытались играть верхним блоком и прессинговать. Мы там проиграли. И «Буде-Глимт» заслуживает комплименты, мы понимали, с кем встречаемся. Их «Рома» не смогла обыграть, и мы в этот раз решили сыграть от обороны, компактно».

«Благодарен ребятам за этот матч. В целом, мы довольны. Чуть-чуть насолили сопернику, чтобы они не 1-е место заняли. Мы играли за свой имидж и свою страну, подарков никому делать не собираемся», - сказал Скрипник.

Источник — ПроФутбол

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности