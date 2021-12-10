Виктор СКРИПНИК: «Заря понимала, с кем играет. Их Рома не обыграла»

«Заря» в последнем матче группового этапа Лиги конференций сыграла 1:1 против «Буде-Глимта». Игру оценил наставник Виктор Скрипник.

«Если брать два матча против этого соперника, то в Норвегии пытались играть верхним блоком и прессинговать. Мы там проиграли. И «Буде-Глимт» заслуживает комплименты, мы понимали, с кем встречаемся. Их «Рома» не смогла обыграть, и мы в этот раз решили сыграть от обороны, компактно».

«Благодарен ребятам за этот матч. В целом, мы довольны. Чуть-чуть насолили сопернику, чтобы они не 1-е место заняли. Мы играли за свой имидж и свою страну, подарков никому делать не собираемся», - сказал Скрипник.