Виктор СКРИПНИК: «Заря понимала, с кем играет. Их Рома не обыграла»

«Заря» в последнем матче группового этапа Лиги конференций сыграла 1:1 против «Буде-Глимта». Игру оценил наставник Виктор Скрипник.
«Если брать два матча против этого соперника, то в Норвегии пытались играть верхним блоком и прессинговать. Мы там проиграли. И «Буде-Глимт» заслуживает комплименты, мы понимали, с кем встречаемся. Их «Рома» не смогла обыграть, и мы в этот раз решили сыграть от обороны, компактно».
«Благодарен ребятам за этот матч. В целом, мы довольны. Чуть-чуть насолили сопернику, чтобы они не 1-е место заняли. Мы играли за свой имидж и свою страну, подарков никому делать не собираемся», - сказал Скрипник.
Источник — ПроФутбол
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