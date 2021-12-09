9 декабря в 19:45 в Запорожье проходит матч 6-го тура Лиги конференций, в котором играют «Заря» и «Буде-Глимт».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Заря – Буде-Глимт – 1:1. Шедевр Назарины, срезка Вернидуба. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Егор Назарина, 18 мин.
ГОЛ! 1:1. Виталий Вернидуб, 68 мин (автогол).
События матча
|68'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Виталий Вернидуб (Заря).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Назарина (Заря).
Источник — Sport.ua
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