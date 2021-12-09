Заря
1 : 1
Будё-Глимт
09.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Буде-Глимт 1:1 Шедевр Назарины, срезка Вернидуба. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

  • 09.12.2021 22:15
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Заря – Буде-Глимт 1:1 Шедевр Назарины, срезка Вернидуба. Видео голов, обзор
© ФК Заря Луганск

9 декабря в 19:45 в Запорожье проходит матч 6-го тура Лиги конференций, в котором играют «Заря» и «Буде-Глимт». 

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Заря – Буде-Глимт  1:1. Шедевр Назарины, срезка Вернидуба. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Егор Назарина, 18 мин.

ГОЛ! 1:1. Виталий Вернидуб, 68 мин (автогол).

События матча
68' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Виталий Вернидуб (Заря).
18' ГОЛ ! Мяч забил Егор Назарина (Заря).

Источник — Sport.ua

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