В четверг, 9-го декабря, состоится поединок 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C, в котором луганская «Заря» примет норвежский «Буде-Глимт». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 19:45 по киевскому времени.

Для «Зари» будущий матч уже ничего не решает, так как украинский клуб досрочно потерял все шансы на выход в плей-офф, проиграв в 5-м туре «Роме» 0:4. Команда Виктора Скрипника даже в случае победы над норвежцами выше третьего места в группе не поднимется, но может заработать дополнительные баллы в копилку Украины в рейтинге УЕФА.

«Буде-Глимт» же досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф и в случае победы над «Зарей» выйдет туда с первого места в группе. Напомним, команды встречались между собой в первом туре, тогда победу в Норвегии со счетом 3:1 одержали хозяева поля.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Буде-Глимт».