Без шансов. Заря на выезде разгромно проиграла Роме

В четверг, 25-го ноября, состоялся поединок 5-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C, в котором римская «Рома» на «Олимпико» принимала луганскую «Зарю». Как уже известно, «Динамо» и «Шахтер» по итогам матчей этой недели окончательно распрощались с шансами на евровесну. Судьба луганской «Зари» также зависела от матча в предпоследнем туре, ведь в случае поражения в Риме и победы «Буде-Глимт» над ЦСКА, луганский клуб досрочно терял даже теоретические шансы на выход из группы.

С самого старта матча «Рома» дала понять, кто хозяин поля. Уже на первой минуте Дзаньоло после обрезки Цвека вывел Мхитаряна один на один с Мацапурой, но Генрих с убойной позиции пробил мимо. Еще через две минуты мог отличиться Абрахам, который после навеса от партнера с фланга с метров 7-ми умудрился пробить выше ворот. Заря ответила на 7-й минуте: Булеца решил не подавать мяч в штрафную с углового, а выкатил его низом под удар набегающему Цвеку, однако хитрый удар полузащитника парировал Патрисиу.

Скрипник понял, что «Рома» дает играть и включил уж слишком высокий прессинг. Луганский клуб фактически начал играть без центра поля и в итоге на 15-й минуте обрезался и получил голевую контратаку, в результате которой Эль-Шаарави с левого фланга вырезал шведой передачу на набегающего Карлеса Переса, а тот в касание отправил мяч в сетку ворот Мацапуры. После гола «Заря» не стала менять свой план и продолжала большими силами прессинговать соперника.

«Рома» быстро адаптировалось к такому рисунку игры и снова словила луганский клуб на контратаке, забив в итоге второй гол, когда на 33-й минуте Верету перехватил мяч в центре поля, спокойно добежал до штрафной зоны, выкатил вправо на Дзаньоло, который без проблем переиграл Мацапуру. «Заря», в свою очередь, ничем, кроме дальних ударов ответить так и не смогла. Хозяева поля действовали острее, а за 5 минут до перерыва заработали пенальти. На счастье, от третьего гола луганский клуб спас Мацапура, парировав удар с точки от Верету.

Второй тайм еще больше усугубил положение украинского клуба, так как уже на 46-й минуте подопечные Моуриньо забили третий гол. Дзаньоло без проблем прошел Имерекова на правом фланге и без какого либо сопротивления выкатил мяч в центр штрафного на Абрахама, а тот без проблем отправил его в сетку ворот. Очень странно действовали в этом эпизоде центральные защитники «Зари», которые втроем спокойно дали пробить нападающему «Ромы».

Подопечные Скрипника были в нокдауне. На протяжении 7 минут после третьего гола «Рома» могла забивать еще как минимум три, но Абрахам дважды с убойных позиций промазал, а выстрел Эль-Шаарави потащил Мацапура. Впрочем, четвертый мяч все же побывал в сетке ворот «Зари». Абрахам своего добился и оформил дубль, забив эффектный гол через себя на 75-й минуте встречи. Началось взятие ворот с заблокированного удара от Мхитаряна, мяч после рикошета опустился к Абрахаму, который в падении через себя эффектно отправил его в левый от Мацапуры угол. Опять же вопрос к центральным защитникам…

Ничего не выходило у «Зари» и в атаке, моментов команда вообще не сотворила во второй половине игры. «Рома» уверенно довела встречу до победного для себя результата. Тем временем в параллельном матче «Буде-Глимт» разобрался с софийским ЦСКА со счетом 2:0. В результате этого «Заря» потеряла все шансы на выход в плей-офф, а Украина досрочно лишилась своего последнего представителя в еврокубках.



Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 5-й тур.

«Рома» – «Заря» – 4:0

Карлес Перес (15), Дзаньоло (33), Абрахам (46, 75)

На 41 минуте Верету («Рома») не забил пенальти (вратарь).

Карсдорп (90), Манчини (90+1)

«Рома»: Патрисиу, Кумбула, Смоллинг (Ибаньес, 69), Манчини, Эль-Шаарави (Залевски, 69), Мхитарян (Миссори, 79), Верету, Карсдорп, Дзаньоло (Шомуродов, 69), Абрахам (Майораль, 76), Карлес Перес

«Заря»: Мацапура, Жуниньо (Снурницын, 70), Имереков, Вернидуб, Фаворов, Кабаев, Цвек, Булеца, Сайядманеш, Захеди (Гладкий, 46), Громов (Назарина, 46)

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

РОМА – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА