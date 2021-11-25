Рома
4 : 0
Заря
25.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Без шансов. Заря на выезде разгромно проиграла Роме

Луганский клуб пропустил четыре безответных мяча в Риме и досрочно прекратил борьбу за евровесну

  • 25.11.2021 23:52
  • 1654 просмотра
  • 36 комментариев
Без шансов. Заря на выезде разгромно проиграла Роме
© OfficialASRoma/Twitter

В четверг, 25-го ноября, состоялся поединок 5-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C, в котором римская «Рома» на «Олимпико» принимала луганскую «Зарю». Как уже известно, «Динамо» и «Шахтер» по итогам матчей этой недели окончательно распрощались с шансами на евровесну. Судьба луганской «Зари» также зависела  от матча в предпоследнем туре, ведь в случае поражения в Риме и победы «Буде-Глимт» над ЦСКА, луганский клуб досрочно терял даже теоретические шансы на выход из группы.

С самого старта матча «Рома» дала понять, кто хозяин поля. Уже на первой минуте Дзаньоло после обрезки Цвека вывел Мхитаряна один на один с Мацапурой, но Генрих с убойной позиции пробил мимо. Еще через две минуты мог отличиться Абрахам, который после навеса от партнера с фланга с метров 7-ми умудрился пробить выше ворот. Заря ответила на 7-й минуте: Булеца решил не подавать мяч в штрафную с углового, а выкатил его низом под удар набегающему Цвеку, однако хитрый удар полузащитника парировал Патрисиу.

Скрипник понял, что «Рома» дает играть и включил уж слишком высокий прессинг. Луганский клуб фактически начал играть без центра поля и в итоге на 15-й минуте обрезался и получил голевую контратаку, в результате которой Эль-Шаарави с левого фланга вырезал шведой передачу на набегающего Карлеса Переса, а тот в касание отправил мяч в сетку ворот Мацапуры. После гола «Заря» не стала менять свой план и продолжала большими силами прессинговать соперника. 

«Рома» быстро адаптировалось к такому рисунку игры и снова словила луганский клуб на контратаке, забив в итоге второй гол, когда на 33-й минуте Верету перехватил мяч в центре поля, спокойно добежал до штрафной зоны, выкатил вправо на Дзаньоло, который без проблем переиграл Мацапуру. «Заря», в свою очередь, ничем, кроме дальних ударов ответить так и не смогла. Хозяева поля действовали острее, а за 5 минут до перерыва заработали пенальти. На счастье, от третьего гола луганский клуб спас Мацапура, парировав удар с точки от Верету.

Второй тайм еще больше усугубил положение украинского клуба, так как уже на 46-й минуте подопечные Моуриньо забили третий гол. Дзаньоло без проблем прошел Имерекова на правом фланге и без какого либо сопротивления выкатил мяч в центр штрафного на Абрахама, а тот без проблем отправил его в сетку ворот. Очень странно действовали в этом эпизоде центральные защитники «Зари», которые втроем спокойно дали пробить нападающему «Ромы».

Подопечные Скрипника были в нокдауне. На протяжении 7 минут после третьего гола «Рома» могла забивать еще как минимум три, но Абрахам дважды с убойных позиций промазал, а выстрел Эль-Шаарави потащил Мацапура. Впрочем, четвертый мяч все же побывал в сетке ворот «Зари». Абрахам своего добился и оформил дубль, забив эффектный гол через себя на 75-й минуте встречи. Началось взятие ворот с заблокированного удара от Мхитаряна, мяч после рикошета опустился к Абрахаму, который в падении через себя эффектно отправил его в левый от Мацапуры угол. Опять же вопрос к центральным защитникам…

Ничего не выходило у «Зари» и в атаке, моментов команда вообще не сотворила во второй половине игры. «Рома» уверенно довела встречу до победного для себя результата. Тем временем в параллельном матче «Буде-Глимт» разобрался с софийским ЦСКА со счетом 2:0. В результате этого «Заря» потеряла все шансы на выход в плей-офф, а Украина досрочно лишилась своего последнего представителя в еврокубках.
 

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 5-й тур.

«Рома» – «Заря» – 4:0

 Карлес Перес (15), Дзаньоло (33), Абрахам (46, 75)

На 41 минуте Верету («Рома») не забил пенальти (вратарь).

 Карсдорп (90), Манчини (90+1)

«Рома»: Патрисиу, Кумбула, Смоллинг (Ибаньес, 69), Манчини, Эль-Шаарави (Залевски, 69), Мхитарян (Миссори, 79), Верету, Карсдорп, Дзаньоло  (Шомуродов, 69), Абрахам (Майораль, 76), Карлес Перес

«Заря»: Мацапура, Жуниньо (Снурницын, 70), Имереков, Вернидуб, Фаворов, Кабаев, Цвек, Булеца, Сайядманеш, Захеди (Гладкий, 46), Громов (Назарина, 46)

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

РОМА – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    roman_kros
    online
    roman_kros, 26.11.2021 00:19
    +3
    Зорю критикувати в мене язик не повертається. Команда у всіх планах в глибокій ямі, їм дійсно тяжко. В рази тяжче ніж нашим недограндам.
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    garik_trinity
    garik_trinity, 26.11.2021 00:11
    +3
    За этот евросезон наших футбольных керманычей надо выносить из Дома футбола.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
    Stanislav Matusevych, 26.11.2021 00:06 (изменен)
    +3
    Підсумок провального євросезону: остаточно відбулася скрипникізація українського футболу. У Шахтаря тренер - геній думки, який володіє м'ячем у центрі поля тупо заради володіння. І грає так однаково з будь-яким суперником, від Руху до Інтера. У Динамо тренер ще більш-менш, зате президент альтернативно обдарований, тому підбору виконавців відсутній, як такий. А у Зорі два в одному. Безмежно тупий тренер, який навіть з Ромою на виїзді намагається грати в атаку. Мало отримав у минулих єврокампаніях від Лестера та Еспаньйола таким чином? Вже ж вдалося здобути результат за рахунок фарту (гри не було і там) від оборони з болгарами, ну навіщо знову скакати по одних і тих же граблях? І це ще добре, що тільки 4 від Роми отримали. Могли куди більше. А до генію тренера С. у нас є бінго у вигляді такого ж недолугого менеджменту, який бозна-як вкомплектовує команду, а потім її лідера зсилає в дубль. Ось і валиться команда вже й у чемпіонаті. А наступного сезону ще ж Металіст додасться, і прощавайте, єврокубки. Ганьба суцільна, одним словом.
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 26.11.2021 00:36 (изменен)
    +2
    То, что ни один укр клуб не вышел далее, так здесь нет никакой трагедии. Повторяется история 2007/08 сезона, но на следующий год то как выстрелили. Всё будет нормально через пару лет
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    avk2307
    avk2307, 26.11.2021 00:17
    +2
    Aleks04, 26.11.2021 00:14
    К чему эти достижения, сделанные в позапрошлом сезоне? Вы в этом году обоср*лись, все без исключения. ШД опозорился, пропустив на третье место ШЕРИФ ТИРАСПОЛЬ, за ДК и так понятно, шансов у них не было изначально (группа смерти).
    Та он настолько разбирается, что шахтер в полуфиналисты ЛЕ прошлогодние написал .
    Что от него можно ожидать?
    Перед игрой "напрогнозирует", после игры пропал или с другого аккаунта "прогнозирует".
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    adidas777
    adidas777, 26.11.2021 00:09
    +1
    avk2307, 26.11.2021 00:05
    Посмотрим.Вы ж уже чемпионы прошлого года и финалисты ЛЕ.
    Да они вчера все языки в одно место засунули. И до сегодня на форуме не появлялись
    Сидели тихо минусовали всех!
    Ни у кого не хватило мужества поддержать свой "любимый" Шахтёр....
    Одним словом достойные "болельщики" - ботоферма дешёвая
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 25.11.2021 23:59 (изменен)
    +1
    Alex Romanov, 25.11.2021 23:56
    До следующего сезона.
    Если будут играть наши все клубы как в этом году, то можно 5О % в ЛК сразу, половину в аут.
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    _М₳✘_
    online
    _М₳✘_, 26.11.2021 00:54 (изменен)
    0
    МДа сезон пРовален полностью в еврокубках для всех клубов ..давно такого не было это мрак..... ну может нам повезет сегодня в жеребьвке и сборная через плейоф все же пройдет на ЧМ должен быть и на нашей стороне фарт и удача
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    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 26.11.2021 00:28 (изменен)
    0
    Тут кто небудь помнит когда ДК обыгрывало команду с топ чемпионатов ?
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 26.11.2021 00:23
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 26.11.2021 00:19
    Неудачник ,в каком году ШД играл в полуфинале ЛЕ в прошлом или нет ?
    Клоун,2020 год это прошлый год или нет ?
    В каком году Шахтёр проиграл Шерифу 0:2? Давай отвечай
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 26.11.2021 00:21 (изменен)
    0
    avk2307, 26.11.2021 00:17
    Та он настолько разбирается, что шахтер в полуфиналисты ЛЕ прошлогодние написал .
    Что от него можно ожидать?
    Перед игрой "напрогнозирует", после игры пропал или с другого аккаунта "прогнозирует".
    Я заметил, что у него с головой не лады. Явно кукуха поехала. Безусловно, когда нет аргументов － можно каждого пользователя ботом называть, включается задняя, смена темы.
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    avk2307
    avk2307, 26.11.2021 00:11
    0
    Alex Romanov, 26.11.2021 00:06
    А сколько бабла после шестого тура будет у Зари за выступления в еврокубках, а сколько у Шахтёра и Динамо?
    Ну это единственный приятный момент для наших команд.
    Но к сожалению не для болельщиков
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 26.11.2021 00:11
    0
    Alex Romanov, 26.11.2021 00:05
    Точнее 40% в лк, 60% в аут. 5 клубов то у нас всего )
    О,5 )
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 26.11.2021 00:06
    0
    avk2307, 26.11.2021 00:04
    Главное отвечайте за свои прогнозы после игры.Ато в воротах Реала должно было пять мячей побывать в этом сезоне , а Шахтер всего два должен был пропустить.
    Но после игр с Реалом никто и не вспомнил про прогноз
    А сколько бабла после шестого тура будет у Зари за выступления в еврокубках, а сколько у Шахтёра и Динамо?
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 26.11.2021 00:05
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 26.11.2021 00:04
    Будете с одним очком на уровне Мальмё
    Посмотрим.Вы ж уже чемпионы прошлого года и финалисты ЛЕ.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 26.11.2021 00:05
    0
    Alex86 1, 25.11.2021 23:59
    Если будут играть наши все клубы как в этом году, то можно 5О % в ЛК сразу, половину в аут.
    Точнее 40% в лк, 60% в аут. 5 клубов то у нас всего )
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 26.11.2021 00:04
    0
    avk2307, 26.11.2021 00:04
    Главное отвечайте за свои прогнозы после игры.Ато в воротах Реала должно было пять мячей побывать в этом сезоне , а Шахтер всего два должен был пропустить.
    Но после игр с Реалом никто и не вспомнил про прогноз
    Будете с одним очком на уровне Мальмё
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 26.11.2021 00:04
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 26.11.2021 00:01
    Уже после 6 тура в еврокубках у Зари будет 7 очков
    У ШД 4
    У ДК 1
    Главное отвечайте за свои прогнозы после игры.Ато в воротах Реала должно было пять мячей побывать в этом сезоне , а Шахтер всего два должен был пропустить.
    Но после игр с Реалом никто и не вспомнил про прогноз
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 26.11.2021 00:00
    0
    Alex Romanov, 25.11.2021 23:56
    До следующего сезона.
    Я далеко не уверен, что Заря будет в следующем сезоне в Еврокубках, даже квалификации.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 25.11.2021 23:56
    0
    Alex86 1, 25.11.2021 23:53
    Отмучились.
    До следующего сезона.
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