В четвертом туре Лиги конференций «Зарю» Виктора Скрипника ждет очень тяжелое испытание – выезд в Рим к «Роме» Жозе Моуриньо. С точки зрения турнирной таблицы это, возможно, самый важный матч всего группового этапа для обеих команд

«Рома»

Поначалу казалось, что для «Ромы» в этом групповом этапе Лиги конференций ничто не предвещает беды. Команда Жозе Моуриньо взяла 6 очков в двух стартовых турах и возглавила группу С. Однако после этого последовало шокирующее выездное поражение 1:6 от «Буде-Глимта», за которое «Волки» потом еще и не сумели взять реванш у себя дома – ничья 2:2.

Серия неудачных матчей до перерыва на национальные сборные поставила под угрозу дальнейшую работу Жозе Моуриньо в «Роме». Но в последнем туре Серии А португальцу удалось существенно снизить градус напряжения. Как он это сделал, думаю, украинским фанатам футбола рассказывать не надо – на выезде обыграл «Дженоа» в дебютном матчей Андрея Шевченко.

Теперь же задача «Ромы» - обеспечить место в плей-офф Лиги конференций, для чего нужно дома обыгрывать «Зарю». У Моуриньо наверняка есть большой соблазн провести ротацию состава, но все мы помним, чем это закончилось для римлян в Норвегии – скамейке запасных «Ромы» сейчас явно не хватает длины и качества.

«Заря»

Две победы над софийским ЦСКА вернули «Зарю» в борьбу за попадание в плей-офф. Однако для того, чтобы эту борьбу продолжить, команде Виктора Скрипника, скорее всего, даже ничьи в Риме будет недостаточно – нужна только победа. Немного повышает шансы «Зари» тот факт, что «Буде-Глимт» может уже после пятого тура обеспечить себе путевку в плей-офф, и приехать в последнем туре в Запорожье уже без турнирной мотивации.

Что касается самой «Зари», то команда Скрипника подходит к матчу с «Ромой» далеко не в лучшем настроении. В 15-м туре УПЛ «Заря» на выезде сенсационно проиграла 1:2 «Львову», опустившись на пятое место в турнирной таблице и при этом позволив сопернику покинуть зону вылета.

Прогноз на противостояние

Учитывая максимальную турнирную мотивацию «Ромы» и хорошее настроение после выездной победы над «Дженоа», обыграть команду Моуриньо на ее поле «Заре» будет очень сложно. Наш прогноз не патриотичный, но более, чем реалистичный: победа «Ромы», коэффициент 1,17.

25 ноября, четверг