25 ноября в 22:00 в Риме проходит матч 5-го тура Лиги конференций, в котором играют «Рома» и «Заря».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рома – Заря. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Карлес Перес, 15 мин.
ГОЛ! 2:0. Николо Дзаньоло, 33 мин.
ГОЛ! 3:0. Тэмми Абрахам, 46 мин.
ГОЛ! 4:0. Тэмми Абрахам, 75 мин.
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлес Перес (Рома).
Источник — Sport.ua
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