СКРИПНИК: «Нет претензий к игрокам. Победила команда более высокого ранга»

Наставник «Зари» подвел итоги поражения от «Ромы» в Лиге конференций (0:4)

  • 26.11.2021 13:09
  • 259 просмотров
  • 2 комментария
СКРИПНИК: «Нет претензий к игрокам. Победила команда более высокого ранга»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от римской «Ромы» (0:4) в выездном поединке пятого тура группового этапа Лиги конференций.

– Поздравляем «Рому» с победой. Заслуженной, чистой. Ранг есть ранг, от него никуда не уйдешь. Играть против такого соперника, особенно настолько сильного, очень тяжело. Когда мотивированная команда — очень тяжело, особенно моим игрокам, противостоять таким хорошим футболистам.

Конечно, есть игры, когда фаворит противостояния не выигрывает, но, к сожалению, на этот раз такого не произошло.

У меня нет претензий к своим игрокам. Есть ошибки, но они не значительны. Сегодня победил высокий ранг. Я желаю «Роме» дальнейших побед. А мы будем смотреть на себя и готовиться к следующим играм.

Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Vitalik_Medvid
    online
    Vitalik_Medvid, 26.11.2021 13:26
    +1
    Неймовірно просто🤷‍♂️. На полі справжній безлад, в центрі поля величезна діра, форварди навіть і не збираються захищатись.. І все влаштовує.. Так може тоді на матчі з фаворитами взагалі не виходити?
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 26.11.2021 13:40
    0
    порядок бьёт класс
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