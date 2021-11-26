СКРИПНИК: «Нет претензий к игрокам. Победила команда более высокого ранга»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от римской «Ромы» (0:4) в выездном поединке пятого тура группового этапа Лиги конференций.

– Поздравляем «Рому» с победой. Заслуженной, чистой. Ранг есть ранг, от него никуда не уйдешь. Играть против такого соперника, особенно настолько сильного, очень тяжело. Когда мотивированная команда — очень тяжело, особенно моим игрокам, противостоять таким хорошим футболистам.

Конечно, есть игры, когда фаворит противостояния не выигрывает, но, к сожалению, на этот раз такого не произошло.

У меня нет претензий к своим игрокам. Есть ошибки, но они не значительны. Сегодня победил высокий ранг. Я желаю «Роме» дальнейших побед. А мы будем смотреть на себя и готовиться к следующим играм.