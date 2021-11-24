В четверг, 25-го ноября, состоится поединок 5-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C, в котором римская «Рома» примет луганскую «Зарю». Матч пройдет в Риме, на поле стадиона «Олимпико», начало в 22:00 по киевскому времени.

После сложного старта «Заря» дважды победила ЦСКА Софию и вернулась в борьбу за плей-офф. Более того, луганский клуб и вовсе претендует на первое место в своей группе. На данный момент подопечные Виктора Скрипника занимают третью строчку и имеют в своем активе 6 очков. «Рома» имеет на один балл больше и расположись на втором месте в турнирной таблице. Две осечки в матчах с ФК «Буде Глимт» (1:6 на выезде и 2:2 дома) значительно ухудшили турнирное положение римского клуба. Так, в случае победы над итальянцами «Заря» как минимум займет второе место в таблице перед решающим туром. Напомним, команды встречались между собой во 2-м туре. Тогда в Запорожье «Рома» разгромила «Зарю» со счетом 3:0.

В своих чемпионатах перед будущим матчем в Лиге конференций команды показали противоположные результаты. Так, «Рома» на выезде победила «Дженоа» Андрея Шевченко (2:0), а «Заря» в выездном матче неожиданно уступила «Львову» (1:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Заря».