Галстук для тренера. Заря на выезде сенсационно проиграла Львову

Субботнюю программу 15-го тура Премьер-лиги открывало противостояние между «Львовом» и «Зарей». Луганский клуб набрал приличный ход в чемпионате, и вряд ли кто-то рассчитывал, что «черно-белые» потеряют очки во Львове. Добавляло мотивации гостям и желание победой поздравить Виктора Скрипника, который в пятницу отметил День рождения.

Уже первая атака хозяев поля завершилась неприятностями для «Зари». После навеса с правого фланга мяч был выбит к линии штрафной, и Ременяк нанес удар. Это у него получилось не совсем удачно, но мяч оказался у Эрнеста, который переадресовал футбольный снаряд Шине, а форвард точно пробил мимо голкипера.

Такое развитие событий в только стартовавшем поединке заставило луганчан оперативно искать пути к штрафной соперников. Но львовяне оборонялись компактно и не позволяли гостям что-то создавать у своих ворот. Не забывали подопечные Дулуба и о контратаках. В одном из эпизодов никто из львовян не откликнулся на острый прострел Эрнеста. Хороший шанс для того, чтобы сравнять результат, был у Булецы. Полузащитник пробил со штрафного, но Ильющенков сыграл надежно.

Ситуация для «Зари» ухудшилась в середине первой половины встречи. После прострела Эрнеста Цвек срезал мяч в собственные ворота. Вскоре имел место неоднозначный эпизод: мяч попал в руку Махмутовича в штрафной «Львова», но арбитр не уделил внимание этому эпизоду.

В перерыве тренерский штаб Скрипника сделал целых три замены: на поле вышли Жуниньо, Лунев и Кабаев. И сразу после возобновления игры гости начали демонстрировать плоды задушевного разговора в раздевалке. Львовяне грамотно оборонялись, а затем едва не увеличили свое преимущество, когда Шина едва не замкнул прострел Ременяка. Был близок к успеху и Якимец, который пробил рядом со штангой.

Надежду на камбэк гостям подарил в середине второго тайма Лунев, который блеснул индивидуальным мастерством. Максим принял мяч в центральной зоне перед штрафной, прицелился и пробил точно под перекладину. Этот гол стал для «Зари» юбилейным, 700-м, в Украинской Премьер-лиге.

Но развить успех луганчане не смогли. Хозяева поля всеми правдами и неправдами сбивали темп матча, что сделать у них получилось. Лишь в конце встречи «черно-белые» организовали штурм ворот соперников. И вырвать для своей команды ничью в компенсированное время мог Кристиан. После удара бразильца мяч зацепил ногу защитника и пролетел рядом со штангой.

«Львов» одержал сенсационную победу, впервые сумев обыграть луганский клуб. В следующем туре команда Олега Дулуба будет на выезде противостоять «Мариуполю», а «Заря» сыграет в Александрии.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Львов» – «Заря» – 2:1

Шина (1), Цвек (31, автогол) – Лунев (64)

Эрнест (10), Довгий (47), Ильющенков (90) – Шахаб (24), Кабаев (86)

«Львов»: Ильющенков, Бусько, Махмутович, Лека, Ременяк (Чирьяк, 63), Якимец, Довгий, Политыло (Крушинский, 89), Эрнест (Михайлив, 91), Грысьо (Семенив, 63), Шина (Ныч, 63).

«Заря»: Мацапура, Хомченовский (Кабаев, 46), Снурницын (Жуниньо, 46), Имереков, Фаворов, Цвек, Булеца, Громов (Кристиан, 84), Гладкий, Аллахяр (Овусу, 84), Шахаб (Лунев, 46).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ЛЬВОВ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА