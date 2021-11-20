15-й тур
Львов
2 : 1
Заря
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Галстук для тренера. Заря на выезде сенсационно проиграла Львову

Команда Виктора Скрипника уступила во Львове

  • 20.11.2021 15:55
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Галстук для тренера. Заря на выезде сенсационно проиграла Львову
© УПЛ

Субботнюю программу 15-го тура Премьер-лиги открывало противостояние между «Львовом» и «Зарей». Луганский клуб набрал приличный ход в чемпионате, и вряд ли кто-то рассчитывал, что «черно-белые» потеряют очки во Львове. Добавляло мотивации гостям и желание победой поздравить Виктора Скрипника, который в пятницу отметил День рождения.

Уже первая атака хозяев поля завершилась неприятностями для «Зари». После навеса с правого фланга мяч был выбит к линии штрафной, и Ременяк нанес удар. Это у него получилось не совсем удачно, но мяч оказался у Эрнеста, который переадресовал футбольный снаряд Шине, а форвард точно пробил мимо голкипера.

Такое развитие событий в только стартовавшем поединке заставило луганчан оперативно искать пути к штрафной соперников. Но львовяне оборонялись компактно и не позволяли гостям что-то создавать у своих ворот. Не забывали подопечные Дулуба и о контратаках. В одном из эпизодов никто из львовян не откликнулся на острый прострел Эрнеста. Хороший шанс для того, чтобы сравнять результат, был у Булецы. Полузащитник пробил со штрафного, но Ильющенков сыграл надежно.

Ситуация для «Зари» ухудшилась в середине первой половины встречи. После прострела Эрнеста Цвек срезал мяч в собственные ворота. Вскоре имел место неоднозначный эпизод: мяч попал в руку Махмутовича в штрафной «Львова», но арбитр не уделил внимание этому эпизоду.

В перерыве тренерский штаб Скрипника сделал целых три замены: на поле вышли Жуниньо, Лунев и Кабаев. И сразу после возобновления игры гости начали демонстрировать плоды задушевного разговора в раздевалке. Львовяне грамотно оборонялись, а затем едва не увеличили свое преимущество, когда Шина едва не замкнул прострел Ременяка. Был близок к успеху и Якимец, который пробил рядом со штангой.

Надежду на камбэк гостям подарил в середине второго тайма Лунев, который блеснул индивидуальным мастерством. Максим принял мяч в центральной зоне перед штрафной, прицелился и пробил точно под перекладину. Этот гол стал для «Зари» юбилейным, 700-м, в Украинской Премьер-лиге.

Но развить успех луганчане не смогли. Хозяева поля всеми правдами и неправдами сбивали темп матча, что сделать у них получилось. Лишь в конце встречи «черно-белые» организовали штурм ворот соперников. И вырвать для своей команды ничью в компенсированное время мог Кристиан. После удара бразильца мяч зацепил ногу защитника и пролетел рядом со штангой.

«Львов» одержал сенсационную победу, впервые сумев обыграть луганский клуб. В следующем туре команда Олега Дулуба будет на выезде противостоять «Мариуполю», а «Заря» сыграет в Александрии.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Львов» – «Заря» – 2:1

Шина (1), Цвек (31, автогол) – Лунев (64)

Эрнест (10), Довгий (47), Ильющенков (90) – Шахаб (24), Кабаев (86)

«Львов»: Ильющенков, Бусько, Махмутович, Лека, Ременяк (Чирьяк, 63), Якимец, Довгий, Политыло (Крушинский, 89), Эрнест (Михайлив, 91), Грысьо (Семенив, 63), Шина (Ныч, 63).

«Заря»: Мацапура, Хомченовский (Кабаев, 46), Снурницын (Жуниньо, 46), Имереков, Фаворов, Цвек, Булеца, Громов (Кристиан, 84), Гладкий, Аллахяр (Овусу, 84), Шахаб (Лунев, 46).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ЛЬВОВ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
64' ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Заря).
31' ГОЛ ! Автогол забил Ловро Цвек (Львов).
1' ГОЛ ! Мяч забил Шина (Львов).

Александр Снитко, Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 20.11.2021 16:00
    +4
    ВАР на Шахтер - Рух берегут
    Ссылка
    Sunrise
    online
    Sunrise, 20.11.2021 16:27
    +3
    Stanislav Matusevych, 20.11.2021 16:24
    А що, кожен матч Зорі удача повинна посміхатися? Ми два матчі в болгар виграли, у жодному не награвши на перемогу. Та й сьогодні теж не награли, тільки фортуна цього разу на суперників поглянула, бо й вони на 3 очки не заслуговували. Халява закінчилася, в четвер Рома накидає повну торбу, і з єврокубками знову попрощаємося ще до закінчення групового турніру.
    Ось і різниця між більш-менш нормальним тренером Вернидубом та великим тренером С. Перший, коли фартить, молдован виводить у групу ЛЧ, і навіть звідти до ЛЄ пробивається. А другий за допомогою удачі в групі ЛК аж у 5-му матчі втрачає шанси на вихід з неї, а не у 3-му, як минулого року в ЛЄ, коли фарту не було.
    Да, сегодня ничейная игра. Это не трагедия. Слепой судья - это не совсем про фарт всё-таки. Это украденное очко.
    В своих турнирах и Шериф, и наши гранды тоже вероятно закончат после 5 тура. Ну и никто ж не принижает заслуг Вернидуба, а вот заслуги Скрипника его хейтер явно оценивает необъективно.
    Ссылка
    Sunrise
    online
    Sunrise, 20.11.2021 16:38
    +2
    Stanislav Matusevych, 20.11.2021 16:32
    Так я вболівальник Зорі, а не ДК та ШД. Тому і пишу про цю команду. А надто зараз, коли її на пару вбивають непрофесійний менеджмент та тупоголовий тренер.
    Станислав, давайте по честному: после побед 3-0 или 6-1 вам Заря особо не интересна. Поэтому как можно серьезно относиться к человеку который появляется обычно после неудач и только с негативными комментариями?
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 20.11.2021 16:32
    +1
    Davidson, 20.11.2021 16:26
    Ты только про Зарю строчишь ?Где твои высеры про ДК и ШД?)
    Так я вболівальник Зорі, а не ДК та ШД. Тому і пишу про цю команду. А надто зараз, коли її на пару вбивають непрофесійний менеджмент та тупоголовий тренер.
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 20.11.2021 16:26
    0
    Stanislav Matusevych, 20.11.2021 16:24
    А що, кожен матч Зорі удача повинна посміхатися? Ми два матчі в болгар виграли, у жодному не награвши на перемогу. Та й сьогодні теж не награли, тільки фортуна цього разу на суперників поглянула, бо й вони на 3 очки не заслуговували. Халява закінчилася, в четвер Рома накидає повну торбу, і з єврокубками знову попрощаємося ще до закінчення групового турніру.
    Ось і різниця між більш-менш нормальним тренером Вернидубом та великим тренером С. Перший, коли фартить, молдован виводить у групу ЛЧ, і навіть звідти до ЛЄ пробивається. А другий за допомогою удачі в групі ЛК аж у 5-му матчі втрачає шанси на вихід з неї, а не у 3-му, як минулого року в ЛЄ, коли фарту не було.
    Ты только про Зарю строчишь ?Где твои высеры про ДК и ШД?)
    Ссылка
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 20.11.2021 16:25
    0
    Stanislav Matusevych, 20.11.2021 16:24
    А що, кожен матч Зорі удача повинна посміхатися? Ми два матчі в болгар виграли, у жодному не награвши на перемогу. Та й сьогодні теж не награли, тільки фортуна цього разу на суперників поглянула, бо й вони на 3 очки не заслуговували. Халява закінчилася, в четвер Рома накидає повну торбу, і з єврокубками знову попрощаємося ще до закінчення групового турніру.
    Ось і різниця між більш-менш нормальним тренером Вернидубом та великим тренером С. Перший, коли фартить, молдован виводить у групу ЛЧ, і навіть звідти до ЛЄ пробивається. А другий за допомогою удачі в групі ЛК аж у 5-му матчі втрачає шанси на вихід з неї, а не у 3-му, як минулого року в ЛЄ, коли фарту не було.
    Здравствуй хейтер "Зари"!!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 20.11.2021 16:05 (изменен)
    0
    А какая форма была у Зари, до международной паузы, но походу и за паузы они и растеряли
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 20.11.2021 16:24
    -1
    Sunrise, 20.11.2021 15:57
    Львов выдал свой максимум конечно: безбожно тянули время с 14-й минуты, все рикошеты в их пользу, 1 удар - 2 гола, слепой судья. Удачи этой команде, без неё - только первая лига.
    Заря, не печалиться! Такое бывает. Мы не гранды, нам ни ВАР, ни 100% пенальти не положены пока видимо.
    А що, кожен матч Зорі удача повинна посміхатися? Ми два матчі в болгар виграли, у жодному не награвши на перемогу. Та й сьогодні теж не награли, тільки фортуна цього разу на суперників поглянула, бо й вони на 3 очки не заслуговували. Халява закінчилася, в четвер Рома накидає повну торбу, і з єврокубками знову попрощаємося ще до закінчення групового турніру.
    Ось і різниця між більш-менш нормальним тренером Вернидубом та великим тренером С. Перший, коли фартить, молдован виводить у групу ЛЧ, і навіть звідти до ЛЄ пробивається. А другий за допомогою удачі в групі ЛК аж у 5-му матчі втрачає шанси на вихід з неї, а не у 3-му, як минулого року в ЛЄ, коли фарту не було.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 20.11.2021 16:05
    -2
    odiniznashih, 20.11.2021 16:00
    ВАР на Шахтер - Рух берегут
    На Динамо - Бавария. Он у нас один остался.
    Ссылка
    Sunrise
    online
    Sunrise, 20.11.2021 16:00
    -2
    Trollface, 20.11.2021 15:59
    Твоя команда не умеет играть. Не оправдывай.
    Главное что Львов умеет. Пусть вся УПЛ так играет как Львов - думаю все будут в восторге.
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 20.11.2021 15:59
    -2
    Sunrise, 20.11.2021 15:57
    Львов выдал свой максимум конечно: безбожно тянули время с 14-й минуты, все рикошеты в их пользу, 1 удар - 2 гола, слепой судья. Удачи этой команде, без неё - только первая лига.
    Заря, не печалиться! Такое бывает. Мы не гранды, нам ни ВАР, ни 100% пенальти не положены пока видимо.
    Твоя команда не умеет играть. Не оправдывай.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 20.11.2021 16:04
    -3
    И хорват Цвек помог своим побратимам.
    Ссылка
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 20.11.2021 16:06
    -4
    Trollface, 20.11.2021 15:59
    Твоя команда не умеет играть. Не оправдывай.
    Львов умеет автобусом позорным
    Ссылка
    Sunrise
    online
    Sunrise, 20.11.2021 15:57
    -4
    Львов выдал свой максимум конечно: безбожно тянули время с 14-й минуты, все рикошеты в их пользу, 1 удар - 2 гола, слепой судья. Удачи этой команде, без неё - только первая лига.
    Заря, не печалиться! Такое бывает. Мы не гранды, нам ни ВАР, ни 100% пенальти не положены пока видимо.
    Ссылка
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