В отменном настроении подходят к дальнему выезду луганчане. Победное шествие по чемпионату вкупе с «воскрешением» в Лиге Конференций позволяют говорить о том, что «Заря» ныне на пике формы. Не так все плохо и у «Львова», в трех последних матчах УПЛ потерпевшего лишь одно поражение.

Заря

Осенняя часть сезона в Премьер-лиге у «Зари» действительно впечатляет: шесть побед в семи матчах, причем четыре из них – с крупным счетом! Так было и в прошлом туре, когда луганчане разбили «Верес» (3:0): три гола, и все – во втором тайме, забил Шахаб. Тандем иранских футболистов команды в нынешнем сезоне показывает классную результативность: Шахаб теперь, как и Аллахьяр, входит в десятку лучших бомбардиров УПЛ!

Двухнедельную паузу в чемпионате «Заря» заполнила тренировочным процессом, обойдясь без спаррингов. Хорошие новости поступили из «лазарета» луганского клуба: к команде присоединились Владислав Кабаев, Артем Громов и Егор Назарина, залечившие травмы. Добавил позитива и День рождения Виктор Скрипника, который наставник «Зари» отметил в пятницу.

Львов

Коллектив Олега Дулуба свой последний матч чемпионата проиграл «Десне» (0:2), оба мяча также пропустив во втором тайме. Дальние удары соперников заставили капитулировать Александра Ильющенкова – между прочим, лучшего игрока «Львова» в октябре. Не досчитавшись очков, львовяне остались и без двух исполнителей: Александр Романчук и Алексей Зозуля пропустят субботнюю встречу из-за дисквалификаций.

Контрольным матчем с «Минаем» заполнил паузу «Львов», сыграв с соседями по таблице вничью – 2:2. Голами у львовян отметились Эрнест и Алексей Довгий, также отдельно отметим дебют 18-летнего полузащитника Романа Михайлива, вышедшего в стартовом составе.

Комментарий

Несмотря на предстоящий исторический визит в Рим, не менее серьезно в «Заре» готовились и к выезду во Львов, о чем в интервью клубной пресс-службе рассказал Егор Назарина: «О «Роме» поговорим уже после «Львова». Нужно добыть положительный результат в чемпионате Украины, а уже потом – в Лиге Конференций. Настраиваемся максимально и хотим взять очки во всех матчах!».

Статистика встреч

Девять встреч успели провести соперники: «Львов» в них ни разу не выиграл и забил всего один гол. Хуже всего у львовян сложились два матча прошлого сезона – 0:5 во Львове и 0:4 в Запорожье. С другой стороны, четыре нулевые ничьи в противостоянии с «Зарей» – не самый плохой послужной список.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Ильющенков, Бусько, Лека, Крушинский, Якимец, Брикнер, Довгий, Политыло, Шина, Эрнест, Ныч.

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Жуниньо, Хомченовский, Булеца, Лунев, Гладкий, Аллахьяр, Шахаб.

Прогноз на противостояние

Традиция «Зари» играть против «Львов» без пропущенных голов – это хорошо, но все серии рано или поздно завершаются. Спрогнозируем, что львовская команда все же «распечатает» ворота луганчан, но победа будет за несущейся на всех парах к битве в Риме «Зарей».

20 ноября, суббота