15-й тур
Львов
0 : 0
Заря
20.11.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Львов – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовский транзит перед визитом в Вечный город

  • 19.11.2021 14:43
  • 103 просмотра
  • 0 комментариев
Львов – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В отменном настроении подходят к дальнему выезду луганчане. Победное шествие по чемпионату вкупе с «воскрешением» в Лиге Конференций позволяют говорить о том, что «Заря» ныне на пике формы. Не так все плохо и у «Львова», в трех последних матчах УПЛ потерпевшего лишь одно поражение.

Заря

Осенняя часть сезона в Премьер-лиге у «Зари» действительно впечатляет: шесть побед в семи матчах, причем четыре из них – с крупным счетом! Так было и в прошлом туре, когда луганчане разбили «Верес» (3:0): три гола, и все – во втором тайме, забил Шахаб. Тандем иранских футболистов команды в нынешнем сезоне показывает классную результативность: Шахаб теперь, как и Аллахьяр, входит в десятку лучших бомбардиров УПЛ!

Двухнедельную паузу в чемпионате «Заря» заполнила тренировочным процессом, обойдясь без спаррингов. Хорошие новости поступили из «лазарета» луганского клуба: к команде присоединились Владислав Кабаев, Артем Громов и Егор Назарина, залечившие травмы. Добавил позитива и День рождения Виктор Скрипника, который наставник «Зари» отметил в пятницу.

Львов

Коллектив Олега Дулуба свой последний матч чемпионата проиграл «Десне» (0:2), оба мяча также пропустив во втором тайме. Дальние удары соперников заставили капитулировать Александра Ильющенкова – между прочим, лучшего игрока «Львова» в октябре. Не досчитавшись очков, львовяне остались и без двух исполнителей: Александр Романчук и Алексей Зозуля пропустят субботнюю встречу из-за дисквалификаций.

Контрольным матчем с «Минаем» заполнил паузу «Львов», сыграв с соседями по таблице вничью – 2:2. Голами у львовян отметились Эрнест и Алексей Довгий, также отдельно отметим дебют 18-летнего полузащитника Романа Михайлива, вышедшего в стартовом составе.

Комментарий

Несмотря на предстоящий исторический визит в Рим, не менее серьезно в «Заре» готовились и к выезду во Львов, о чем в интервью клубной пресс-службе рассказал Егор Назарина: «О «Роме» поговорим уже после «Львова». Нужно добыть положительный результат в чемпионате Украины, а уже потом – в Лиге Конференций. Настраиваемся максимально и хотим взять очки во всех матчах!».

Статистика встреч

Девять встреч успели провести соперники: «Львов» в них ни разу не выиграл и забил всего один гол. Хуже всего у львовян сложились два матча прошлого сезона – 0:5 во Львове и 0:4 в Запорожье. С другой стороны, четыре нулевые ничьи в противостоянии с «Зарей» – не самый плохой послужной список.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Ильющенков, Бусько, Лека, Крушинский, Якимец, Брикнер, Довгий, Политыло, Шина, Эрнест, Ныч.

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Жуниньо, Хомченовский, Булеца, Лунев, Гладкий, Аллахьяр, Шахаб.

Прогноз на противостояние

Традиция «Зари» играть против «Львов» без пропущенных голов – это хорошо, но все серии рано или поздно завершаются. Спрогнозируем, что львовская команда все же «распечатает» ворота луганчан, но победа будет за несущейся на всех парах к битве в Риме «Зарей».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

20 ноября, суббота

«Львов» – «Заря»
Львов. Стадион «Арена Львов». 14:00
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ЛЬВОВ – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
Прогноз Sport.ua — 1:3

Артем Цыганенко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности