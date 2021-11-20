Виктор СКРИПНИК: «Еще бы час играли - Заря бы не забила»

Наставник оценил поражение в матче УПЛ

  • 20.11.2021 18:30
  • 135 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор СКРИПНИК: «Еще бы час играли - Заря бы не забила»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник дал комментарий по итогам поражение от «Львова» 1:2 в матче УПЛ.

«Тяжело играть против команд, которые стоят в обороне, а особенно в ситуации, когда даем им фору в гол или два. У меня впечатление, что играй мы еще час, то голов не забили бы».

«Такая игра, которая не нравится ни зрителям, ни тренерам».

«Удовольствия футбол не принес. Всегда тяжело после паузы. Будем говорить, делать выводы», - сказал Скрипник.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 20.11.2021 18:34
    0
    Вопрос: а ты там зачем, тактика, креатив?
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