15-й тур
Львов
2 : 1
Заря
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Львов – Заря – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите прямую трансляцию матча 15-го тура УПЛ

  • 20.11.2021 16:10
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Львов – Заря – 2:1. Видео голов и обзор матча
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В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» на стадионе «Арена Львов» обыграл луганскую «Зарю» со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Львов» – «Заря» – 2:1

Шина (1), Цвек (31, автогол) – Лунев (64)

Эрнест (10), Довгий (47), Ильющенков (90) – Шахаб (24), Кабаев (86)

«Львов»: Ильющенков, Бусько, Махмутович, Лека, Ременяк (Чирьяк, 63), Якимец, Довгий, Политыло (Крушинский, 89), Эрнест (Михайлив, 91), Грысьо (Семенив, 63), Шина (Ныч, 63).

«Заря»: Мацапура, Хомченовский (Кабаев, 46), Снурницын (Жуниньо, 46), Имереков, Фаворов, Цвек, Булеца, Громов (Кристиан, 84), Гладкий, Аллахяр (Овусу, 84), Шахаб (Лунев, 46).

1:0. Гол Шины

2:0. Автогол Цвека

2:1. Гол Лунева

События матча
64' ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Заря).
31' ГОЛ ! Автогол забил Ловро Цвек (Львов).
1' ГОЛ ! Мяч забил Шина (Львов).

Источник — Sport.ua

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