В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» на стадионе «Арена Львов» обыграл луганскую «Зарю» со счетом 2:1.
Украинская Премьер-лига. 15-й тур.
«Львов» – «Заря» – 2:1
Шина (1), Цвек (31, автогол) – Лунев (64)
Эрнест (10), Довгий (47), Ильющенков (90) – Шахаб (24), Кабаев (86)
«Львов»: Ильющенков, Бусько, Махмутович, Лека, Ременяк (Чирьяк, 63), Якимец, Довгий, Политыло (Крушинский, 89), Эрнест (Михайлив, 91), Грысьо (Семенив, 63), Шина (Ныч, 63).
«Заря»: Мацапура, Хомченовский (Кабаев, 46), Снурницын (Жуниньо, 46), Имереков, Фаворов, Цвек, Булеца, Громов (Кристиан, 84), Гладкий, Аллахяр (Овусу, 84), Шахаб (Лунев, 46).
1:0. Гол Шины
2:0. Автогол Цвека
2:1. Гол Лунева
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Заря).
|31'
|ГОЛ ! Автогол забил Ловро Цвек (Львов).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Шина (Львов).
Источник — Sport.ua
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