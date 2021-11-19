15-й тур
Львов
0 : 0
Заря
20.11.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Львов – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 19.11.2021 11:31
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Львов – Заря. Текстовая трансляция матча
© ПФК Львов

В субботу, 20-го ноября, состоится поединок пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Львов» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнется в 14:00.

Луганский клуб в предыдущих семи встречах всего раз допустил осечку и занимает третье место турнирной таблицы. В предыдущем туре команда Виктора Скрипника уверенно разобралась с «Вересом», одержав победу со счетом 3:0. «Львов» находится в нижней части турнирной таблицы и ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе (аутсайдера «Мариуполь» команда Олега Дулуба опережает всего на три очка). Перед двухнедельной паузой в чемпионате львовяне на своем поле проиграли черниговской «Десне» со счетом 0:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» - «Заря».

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Источник — Sport.ua

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