В субботу, 20-го ноября, состоится поединок пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Львов» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнется в 14:00.

Луганский клуб в предыдущих семи встречах всего раз допустил осечку и занимает третье место турнирной таблицы. В предыдущем туре команда Виктора Скрипника уверенно разобралась с «Вересом», одержав победу со счетом 3:0. «Львов» находится в нижней части турнирной таблицы и ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе (аутсайдера «Мариуполь» команда Олега Дулуба опережает всего на три очка). Перед двухнедельной паузой в чемпионате львовяне на своем поле проиграли черниговской «Десне» со счетом 0:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» - «Заря».