14-й тур
Заря
3 : 0
Верес
07.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Еврокубковое послевкусие. Заря уверенно разобралась с Вересом

Луганский клуб разгромил «Верес» и вернул себе третью строчку в турнирной таблице

  • 07.11.2021 18:50
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  • 14 комментариев
Еврокубковое послевкусие. Заря уверенно разобралась с Вересом
© ФК Заря Луганск

Для «Зари» матч против ровенского «Вереса» был очень важен, ведь полтавская «Ворскла» и «Днепр-1» свои поединки в 14-м туре украинской Премьер-лиги выиграли, благодаря чему отодвинули луганчан с третьей на пятую позицию в турнирной таблице. Поэтому команда Виктора Скрипника нуждалась в трех очках.

Добиться победы «Заре» было очень непросто по двум причинам. Во-первых, после победного матча Лиги Европы с софийским ЦСКА (2:0) прошло всего лишь два дня, а во-вторых, «Верес», повысившийся в классе по итогам прошлого сезона, в случае успеха мог ворваться в ожесточенную борьбу за еврокубковые места.

Первый раз мяч в сетку влетел уже на 11 минуте, однако к открытию счета это не привело: Александр Гладкий выиграл борьбу у защитника с помощью нарушения правил, после чего в одно касание отправил мяч в сетку. Красивый гол мог получиться, если бы рефери не зафиксировал фол.

Затем футболисты «Вереса» больше владели мячом и сами создали несколько опасных моментов у ворот Мацапуры. На 18 минуте голкипер спас луганчан от гола после удара Немчанинова. А последовавший за этим угловой должен был завершиться взятием ворот, когда Сергийчук головой замыкал навес, но Цвек вынес мяч с линии.

В конце первого тайма снаряд второй раз оказался в воротах, но на этот раз в противоположных: после розыгрыша углового Сергийчук оказался на убойной позиции и заставил Мацапуру вынимать мяч из сетки. К сожалению для гостей, форвард забежал в офсайд, так что на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Сразу три чистых гола было во второй половине встречи, и все они на счету одного футболиста. Героем поединка стал иранский форвард «Зари» Шахаб, который пролонгировал свою голевую феерию, оформив хет-трик.

На два первых гола ему понадобилось всего четыре минуты: в первом случае 26-летнему форварду ассистировал его соотечественник Аллахьяр, а во втором он продемонстрировал индивидуальное мастерство, разобравшись с двумя защитниками и вратарем.

Финальную точку Шахаб поставил в конце основного времени, оказавшись в нужное время в нужном месте. На его счету в этом сезоне уже 10 забитых мячей. Ранее он уже делал хет-трик в УПЛ в составе донецкого «Олимпика», а вот за «Зарю» так много еще не забивал.

Команда Виктора Скрипника одержала очередную победу и вернулась на третье место в чемпионате, а вот «Вересу» уже трудно будет зацепиться за еврокубковые позиции. Борьба за бронзовые медали в этом сезоне обещает быть ожесточенной.

 Украинская Премьер-лига. 14 тур.

 Аллахьяр (45) – Солдат (28), Мирошник (38), Гечев (78)

«Заря» – «Верес» - 3:0

 Шахаб (47, 49, 83)

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Жуниор, Хомченовский (Алибеков, 79), Булеца, Лунев (Казаков, 61), Гладкий, Аллахьяр (Алефиренко, 90), Шахаб (Руфати, 90)

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько (Полулях, 82), Дахновский (Гечев, 60), Панасенко (Гегедош, 65), Пасич (Тимофеенко, 82), Сергийчук (Шестаков, 60)

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Стадион: «Славутич-Арена»

ЗАРЯ – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
49' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
47' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).

Денис Шаховец, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 07.11.2021 18:56
    +5
    Ёкарный Бабай, 07.11.2021 18:53
    Что-то как зазнавшийся Кочергин и бокопор Кабаев выпали Заре только лучше стало.
    Иранцы молодцы, Гладкий на их фоне как непонятный пассажир
    Гладкий с Аллахяром хорошо
    сыгрались, но сегодня им чуть не везло.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
    Sergii Novykov, 07.11.2021 18:56
    +4
    Серия из 5 побед.. разница мячей 15:1
    Дотянуть бы форму до матча с Ромой и отправить бы "спицально первого" в отставочку.
    Ссылка
    igogo
    igogo, 07.11.2021 19:49
    +3
    Шахаб так проскакал на розовом коне во втором тайме, что Вересу и Солдат не помог
    Ссылка
    Sunrise
    Sunrise, 07.11.2021 19:22
    +3
    Красиво, весело, задорно. Ожидал что с Вересом будет тягомотина как и с болгарами.
    Шахаб набирает, это радует. Чем понравился Жуниньо - он после ошибки успевал догнать и вступить в единоборство. Скорость, конечно, важна.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 07.11.2021 19:00
    +3
    Они все по Бразилиям игроков ищут, но пора бы в Азии поискать.
    Ссылка
    Заря Востока
    online
    Заря Востока, 07.11.2021 18:55
    +3
    Во Шахабыч перевыполнил план! И закрыл долги по кредитам.)
    А Аллах такой выход запорол на 4:0...
    Ссылка
    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 07.11.2021 18:54
    +3
    Иранцы рулят.
    Ссылка
    igogo
    igogo, 07.11.2021 19:51
    +2
    Sergii Novykov, 07.11.2021 18:56
    Серия из 5 побед.. разница мячей 15:1
    Дотянуть бы форму до матча с Ромой и отправить бы "спицально первого" в отставочку.
    Надо было всего то проиграть 1:6 Шахтёру
    Ссылка
    Kevko
    Kevko, 07.11.2021 19:48
    +2
    Заря явно набрала обороты. Респект тренеру и команде
    Ссылка
    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 07.11.2021 19:07 (изменен)
    +2
    Наверное, Шахаб сейчас самый ценный игрок в УПЛ! Думаю, глаз на него уже положили клубы понаряднее, а он (как и его земляк) дорожает с каждой игрой...
    Ссылка
    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 07.11.2021 19:14
    +1
    Есть предположение, почему иранцы сейчас разыгрались: они ещё не привыкли к холодной осени, поэтому согреваются тем, что бегают быстрее, и, соответственно чаще выигрывают единоборства. Шутка, конечно, но с долей правды ))
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 07.11.2021 18:55
    0
    Ёкарный Бабай, 07.11.2021 18:53
    Что-то как зазнавшийся Кочергин и бокопор Кабаев выпали Заре только лучше стало.
    Иранцы молодцы, Гладкий на их фоне как непонятный пассажир
    100%.
    Кочергін не менший бокопор, тільки понтовіший.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.11.2021 18:53
    0
    Что-то как зазнавшийся Кочергин и бокопор Кабаев выпали Заре только лучше стало.
    Иранцы молодцы, Гладкий на их фоне как непонятный пассажир
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 07.11.2021 19:50
    -4
    Дивився з 53-ї хвилини. Верес нижче класом, але щось створювали ( чого вартий лише момент Сергійчука ). На іранців не треба молитися, бачили як Саядманеш запоров вихід один в один? А міг перекурити, попити кави і забити гол.
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