Еврокубковое послевкусие. Заря уверенно разобралась с Вересом

Для «Зари» матч против ровенского «Вереса» был очень важен, ведь полтавская «Ворскла» и «Днепр-1» свои поединки в 14-м туре украинской Премьер-лиги выиграли, благодаря чему отодвинули луганчан с третьей на пятую позицию в турнирной таблице. Поэтому команда Виктора Скрипника нуждалась в трех очках.
Добиться победы «Заре» было очень непросто по двум причинам. Во-первых, после победного матча Лиги Европы с софийским ЦСКА (2:0) прошло всего лишь два дня, а во-вторых, «Верес», повысившийся в классе по итогам прошлого сезона, в случае успеха мог ворваться в ожесточенную борьбу за еврокубковые места.
Первый раз мяч в сетку влетел уже на 11 минуте, однако к открытию счета это не привело: Александр Гладкий выиграл борьбу у защитника с помощью нарушения правил, после чего в одно касание отправил мяч в сетку. Красивый гол мог получиться, если бы рефери не зафиксировал фол.
Затем футболисты «Вереса» больше владели мячом и сами создали несколько опасных моментов у ворот Мацапуры. На 18 минуте голкипер спас луганчан от гола после удара Немчанинова. А последовавший за этим угловой должен был завершиться взятием ворот, когда Сергийчук головой замыкал навес, но Цвек вынес мяч с линии.
В конце первого тайма снаряд второй раз оказался в воротах, но на этот раз в противоположных: после розыгрыша углового Сергийчук оказался на убойной позиции и заставил Мацапуру вынимать мяч из сетки. К сожалению для гостей, форвард забежал в офсайд, так что на перерыв команды ушли с нулями на табло.
Сразу три чистых гола было во второй половине встречи, и все они на счету одного футболиста. Героем поединка стал иранский форвард «Зари» Шахаб, который пролонгировал свою голевую феерию, оформив хет-трик.
На два первых гола ему понадобилось всего четыре минуты: в первом случае 26-летнему форварду ассистировал его соотечественник Аллахьяр, а во втором он продемонстрировал индивидуальное мастерство, разобравшись с двумя защитниками и вратарем.
Финальную точку Шахаб поставил в конце основного времени, оказавшись в нужное время в нужном месте. На его счету в этом сезоне уже 10 забитых мячей. Ранее он уже делал хет-трик в УПЛ в составе донецкого «Олимпика», а вот за «Зарю» так много еще не забивал.
Команда Виктора Скрипника одержала очередную победу и вернулась на третье место в чемпионате, а вот «Вересу» уже трудно будет зацепиться за еврокубковые позиции. Борьба за бронзовые медали в этом сезоне обещает быть ожесточенной.
Украинская Премьер-лига. 14 тур.
Аллахьяр (45) – Солдат (28), Мирошник (38), Гечев (78)
«Заря» – «Верес» - 3:0
Шахаб (47, 49, 83)
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Жуниор, Хомченовский (Алибеков, 79), Булеца, Лунев (Казаков, 61), Гладкий, Аллахьяр (Алефиренко, 90), Шахаб (Руфати, 90)
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько (Полулях, 82), Дахновский (Гечев, 60), Панасенко (Гегедош, 65), Пасич (Тимофеенко, 82), Сергийчук (Шестаков, 60)
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Стадион: «Славутич-Арена»
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
Денис Шаховец, Sport.ua
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Иранцы молодцы, Гладкий на их фоне как непонятный пассажир
сыгрались, но сегодня им чуть не везло.
Дотянуть бы форму до матча с Ромой и отправить бы "спицально первого" в отставочку.
Шахаб набирает, это радует. Чем понравился Жуниньо - он после ошибки успевал догнать и вступить в единоборство. Скорость, конечно, важна.
А Аллах такой выход запорол на 4:0...
Дотянуть бы форму до матча с Ромой и отправить бы "спицально первого" в отставочку.
Иранцы молодцы, Гладкий на их фоне как непонятный пассажир
Кочергін не менший бокопор, тільки понтовіший.
Иранцы молодцы, Гладкий на их фоне как непонятный пассажир
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