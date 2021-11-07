В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» разгромила ровенский «Верес» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Шахаба.
Украинская Премьер-лига. 14 тур.
Аллахяр (45) – Солдат (28), Мирошник (38), Гечев (78)
«Заря» – «Верес» - 3:0
Шахаб (47, 49,83)
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Жуниор, Хомченовский (Алибеков, 79), Булеца, Лунев (Казаков, 61), Гладкий, Аллахяр (Алефиренко, 90), Шахаб (Руфати, 90)
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько (Полулях, 82), Дахновский (Гечев, 60), Панасенко (Гегедош, 65), Пасич (Тимофеенко, 82), Сергийчук (Шестаков, 60)
Первый гол Шахаба
Второй гол Шахаба
Третий гол Шахаба
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
Источник — Sport.ua
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