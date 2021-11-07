14-й тур
Заря
3 : 0
Верес
07.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Верес – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите прямую трансляцию матча 14-го тура УПЛ

  • 07.11.2021 19:16
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Заря – Верес – 3:0. Видео голов и обзор матча
© НК Верес

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» разгромила ровенский «Верес» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Шахаба.

 Украинская Премьер-лига. 14 тур.

 Аллахяр (45) – Солдат (28), Мирошник (38), Гечев (78)

«Заря» – «Верес» - 3:0

 Шахаб (47, 49,83)

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Жуниор, Хомченовский (Алибеков, 79), Булеца, Лунев (Казаков, 61), Гладкий, Аллахяр (Алефиренко, 90), Шахаб (Руфати, 90)

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько (Полулях, 82), Дахновский (Гечев, 60), Панасенко (Гегедош, 65), Пасич (Тимофеенко, 82), Сергийчук (Шестаков, 60)

Первый гол Шахаба

Второй гол Шахаба

Третий гол Шахаба

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
49' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
47' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).

Источник — Sport.ua

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