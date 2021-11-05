В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Верес». Игра пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич Арена», начало – в 17:00.

«Заря»

Подопечные Виктора Скрипника стали единственной украинской командой, которая принесла стране победу на текущей еврокубковой неделе. Причем, сделали они это как настоящие мужики! Из-за большого количества больных и травмированных игроков, против болгарского «ЦСКА» луганцы сыграли в очень обрезанном составе, так что яркой игры от хозяев поля увидеть не довелось. Впрочем, ударная концовка встречи, 2:0, результат есть, как и неплохие перспективы на выход из группы.

На внутренней арене дела у Скрипника и Ко идут еще лучше. Разгромное поражения от «Шахтера» 1:6, «черно-белые» закрыли с таким же счетом выездной победой над «Металлистом 1925» и идут на третьей позиции УПЛ. С учетом кадрового дефицита, тренерский штаб делает основной упор на надежной обороне. А с контратаками, как мы уже убедились по матчу с болгарами, у луганчан все очень даже неплохо.

«Верес»

Достойное сопротивление луганцам предложит ровенская команда. Подопечные Юрия Вирта уже могут считать себя крепкими середняками внутреннего чемпионата. «Красно-черные» не проигрывают уже четыре матча кряду и занимают высокое седьмое место в турнирной таблице.

В предыдущем туре «Верес» гостил в Кропивницком у «Ингульца» и уехал домой с одним очком. Команда из Ровно не показывает яркую и красочную игру, но компенсирует это своими напористыми и активными действиями в атаке, где свирепствует Михаил Сергийчук.

После дисквалифицикации в основном составе имеет возможность выйти Валерий Кучеров. Также Юрий Вирт может удивить своего коллегу игрой в два нападающих: в передней линии у «Вереса» достаточно здравая конкуренция: кроме Сергийчука, на место в основе претендуют Гегедош и Шестаков.

Статистика команд

В рамках УПЛ соперники встречались 10 раз. 4 победы в активе «Зари», 5 «викторий» на счету ровенцев, единожды была зафиксирована ничья.

Прогноз на противостояние

«Заря» - фаворит данного противостояния, но с учетом кадрового дефицита и добротной игры «Вереса» в последних матчах, луганцам будет очень непросто. Впрочем, можно рискнуть и замахнуться на минимальную победу хозяев.

Ориентировочные составы

«Заря»: Мацапура, Жуниньо, Имереков, Вернидуб, Фаворов, Цвек, Сайядманеш, Булеца, Хомченовский, Шахаб, Кристиан.



«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Полюлях, Е. Пасич, Г. Пасич, Сергийчук, Шестаков.

7 ноября, воскресенье