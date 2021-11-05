14-й тур
Заря
0 : 0
Верес
07.11.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Добротный соперник после еврокубкового триумфа

  • 05.11.2021 14:30
  • 101 просмотр
  • 0 комментариев
Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Верес». Игра пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич Арена», начало – в 17:00.

«Заря»

Подопечные Виктора Скрипника стали единственной украинской командой, которая принесла стране победу на текущей еврокубковой неделе. Причем, сделали они это как настоящие мужики! Из-за большого количества больных и травмированных игроков, против болгарского «ЦСКА» луганцы сыграли в очень обрезанном составе, так что яркой игры от хозяев поля увидеть не довелось. Впрочем, ударная концовка встречи, 2:0, результат есть, как и неплохие перспективы на выход из группы.

На внутренней арене дела у Скрипника и Ко идут еще лучше. Разгромное поражения от «Шахтера» 1:6, «черно-белые» закрыли с таким же счетом выездной победой над «Металлистом 1925» и идут на третьей позиции УПЛ. С учетом кадрового дефицита, тренерский штаб делает основной упор на надежной обороне. А с контратаками, как мы уже убедились по матчу с болгарами, у луганчан все очень даже неплохо.

«Верес»

Достойное сопротивление луганцам предложит ровенская команда. Подопечные Юрия Вирта уже могут считать себя крепкими середняками внутреннего чемпионата. «Красно-черные» не проигрывают уже четыре матча кряду и занимают высокое седьмое место в турнирной таблице. 

В предыдущем туре «Верес» гостил в Кропивницком у «Ингульца» и уехал домой с одним очком. Команда из Ровно не показывает яркую и красочную игру, но компенсирует это своими напористыми и активными действиями в атаке, где свирепствует Михаил Сергийчук.

После дисквалифицикации в основном составе имеет возможность выйти Валерий Кучеров. Также Юрий Вирт может удивить своего коллегу игрой в два нападающих: в передней линии у «Вереса» достаточно здравая конкуренция: кроме Сергийчука, на место в основе претендуют Гегедош и Шестаков. 

Статистика команд

В рамках УПЛ соперники встречались 10 раз. 4 победы в активе «Зари», 5 «викторий» на счету ровенцев, единожды была зафиксирована ничья. 

Прогноз на противостояние

«Заря» - фаворит данного противостояния, но с учетом кадрового дефицита и добротной игры «Вереса» в последних матчах, луганцам будет очень непросто. Впрочем, можно рискнуть и замахнуться на минимальную победу хозяев. 

Ориентировочные составы

«Заря»: Мацапура, Жуниньо, Имереков, Вернидуб, Фаворов, Цвек, Сайядманеш, Булеца, Хомченовский, Шахаб, Кристиан.

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Полюлях, Е. Пасич, Г. Пасич, Сергийчук, Шестаков.

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

7 ноября, воскресенье

«Заря» – «Верес»
Запорожье. Стадион «Славутич Арена». 17:00
  ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ЗАРЯ-ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 3:2

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности