В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» примет «Верес». Встреча пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Луганский клуб подходит к противостоянию с соперником в хорошем настроении. 4 ноября подопечные Виктора Скрипника в 4-м туре Лиги конференций УЕФА обыграли софийский ЦСКА (2:0). После этой победы «Заря» существенно повысила шансы на выход из группы. Еще лучше выступает команда и на внутренней арене и в Кубке Украины. В Кубке «Заря» в 1/8 финала со счетом 2:0 обыграла львовский «Рух», а в прошлом туре Премьер-лиги клуб Скрипника со счетом 6:1 разгромил «Металлист 1925». На данный момент в активе команды 26 очков и высокая третья позиция в чемпионате Украины.

В отличии от своего будущего соперника «Верес» свое участие в Кубке Украины уже прекратил. В 1/8 финала ровенский коллектив со счетом 1:3 проиграл полтавской «Ворскле». В чемпионате же дела у клуба дела обстоят лучше. Подопечные Юрия Вирта не проигрывают уже четыре матча кряду и занимают седьмое место в турнирной таблице. В предыдущем туре «Верес» вничью 0:0 сыграл с «Ингульцом».

В рамках Премьер-лиги команды между собой встречались 10 раз и статистика тут в пользу ровенского клуба - 5 побед против 4-х у «Зари», а один раз была зафиксирована ничья.

Sport.ua провел текстовую трансляцию матча «Заря» – «Верес».