4 ноября в 19:45 в Запорожье проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором играют «Заря» Луганск и ЦСКА София.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Заря – ЦСКА София. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Шахаб Захеди, 87 мин.
ГОЛ! 2:0. Аллахьяр Сайядманеш, 90+5 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
Источник — Sport.ua
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Главное - выиграли.
Но игра Зари была
- ужас кошмарный,
кошмар ужасный...
С победой Вас Луганск!!!
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