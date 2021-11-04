Заря
2 : 0
ЦСКА София
04.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – ЦСКА София – 2:0. Два иранских мяча. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

  • 04.11.2021 21:45
  • 6921 просмотр
  • 3 комментария
Заря – ЦСКА София – 2:0. Два иранских мяча. Видео голов и обзор матча
© ФК Заря

4 ноября в 19:45 в Запорожье проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором играют «Заря» Луганск и ЦСКА София.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Заря – ЦСКА София. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Шахаб Захеди, 87 мин.

ГОЛ! 2:0. Аллахьяр Сайядманеш, 90+5 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
87' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).

Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Hedgehog.Serge
    online
    Hedgehog.Serge, 04.11.2021 21:44
    +5
    С победой, конечно...
    Главное - выиграли.
    Но игра Зари была
    - ужас кошмарный,
    кошмар ужасный...
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    victorpolo
    online
    victorpolo, 04.11.2021 22:03
    +2
    это жесть... Где руководство, где стратегия развития клуба??? я, конечно, рад за такой результат, но это же невероятное совпадение!!! это же вопреки всему, что мы видели на поле!!! Эти игроки просто не соответствуют уровню ЛК... И конкуренции у них в клубе нет, как мы видим...
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    beba2018
    online
    beba2018, 04.11.2021 22:00
    +2
    Спасибо за победу!!! Наш маленький Грандик номер 3. Ты только стаешь на ноги в европе, мы верим в тебя.
    С победой Вас Луганск!!!
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