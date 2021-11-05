Виктор СКРИПНИК: «Игроки Зари снова из минимума сделали максимум»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над ЦСКА София в Лиге конференций (2:0).



– Из-за большого количества больных и травмированных игроков не можем играть в еврокубках по тактике, которую любим. Многие футболисты играют не на своих позициях. На первый план вышла борьба. Может, где-то сознательно отдали инициативу. Надо было работать против мяча, терпеть. Получился похожий матч на встречу в Софии: стоим на 0, а шанс где-то появляется. Зеркальное отражение получилось – из минимума сделали максимум. Не перестаю удивляться своими ребятами. Очень доволен результатом, а говорить об игре в плане созидания... Это все может улучшаться, когда придут наши больные и травмированные ребята. Очень надеемся, что в этот перерыв 2-3 человека вернуться в строй.



– Как состояние Шевченко и Назарины?

– Пока они на трибуне, чему мы не рады. Никита, может быть, подойдет к нам в Турции, только на тренировки. А без Назарины надо играть еще пару недель, как и без Кабаева. Буквально перед матчем и Громов заболел. Гладкий дернул заднюю мышцу. Негатива у нас больше, чем позитива.



– Что Хомченовскому нужно улучшить на позиции центрального полузащитника, которая не являетс для него родной?

– Мы рады, что у нас есть такой универсальный игрок, который играл и атакующим, и полусредним, и крайним защитником. Сейчас он играет в опорной зоне. С тем опытом, который у него есть, он хорошо держит это все. Конечно, хочется, чтобы все блестело и было без ошибок, но соперники такие же сильные. Надо терпеть. Хомченовский и Цвек сделали хорошую игру. У ЦСКА не было больших шансов. Да, было территориальное преимущество, хорошие подачи и стандарты, но наши ребята тоже не кукурузу охраняют. Терпели, ждали свой шанс и дождались, чему мы рады, – сказал Скрипник.